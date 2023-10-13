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Румунія погодила нові умови імпорту українського зерна

13 жовтня 2023, 20:50
Румунія погодила нові умови імпорту українського зерна
Фото з вільного доступу
Уряд схвалив постанову, яка затверджує компромісну схему імпорту, узгоджену з Україною.

Уряд Румунії остаточно затвердив компромісну дозвільну систему імпорту окремих груп української агропродукції, що має на меті захистити румунських фермерів.

Про це оголосив міністр сільського господарства Флорін Барбу, передає Європейська правда”

Імпорт пшениці, кукурудзи, соняшника і сої буде можливим на основі дозволів, які видаватиме румунське Міністерство сільського господарства: румунський бізнес повинен буде подати заявку про те, що має потребу імпортувати продукцію, а відповідна комісія у міністерстві на основі поданих документів надаватиме дозвіл на певний обсяг продукції, після чого потрібен буде також контроль якості.

Цей механізм погоджено і з нашими фермерами, і з українською владою”, – зазначив Барбу.

У серії запитань-відповідей він допустив розширення списку продукції, на яку поширюється такий дозвільний режим.

Міністр додав, що наступного тижня відбудуться переговори з Молдовою про схожий ліцензійний механізм імпорту зернових.

Румуніявійна в Україніросія окупантиімпорт зерна

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