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Румунія пообіцяла розмитнити 30 суден з українських портів за 2 дні

03 серпня 2023, 18:26
Румунія пообіцяла розмитнити 30 суден з українських портів за 2 дні
Порт Констанца Фото: Google
Румунія заявила, що протягом наступних двох днів розмитнить до 30 суден, які очікують на в'їзд в країну з українських портів на річці Дунай.

Це один з показників, що торгівля не зупинилася попри напад росії на головний річковий порт на півдні України.

Про це повідомляє Reuters.

Дані відстеження комерційних суден показують, що річка та її гирло переповнені суднами, які намагаються дістатися до українських портів та вийти з них, пише видання. 

"Ми намагаємося впоратися з цими скупченнями якнайшвидше, щоб розвантажити Дунай… Ми розмитнимо близько 30 суден за два дні, принаймні 12 сьогодні, якщо не 14, а решту - завтра", – заявив директор з навігації Румунського агентства з управління Дунаєм Флорін Узумтома.

Він додав, що в травні і червні адміністрація оформила рекордно велику кількість суден, що прибули з українських внутрішніх портів – більше 477 на місяць.

равень і червень були піковими, і ми очікуємо, що серпень попри все також буде піковим", – підсумував Узумтома.
Румуніязернова угодасудна

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