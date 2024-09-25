Румунія позичає у США $920 млн на озброєння

Через цей механізм Румунія зможе отримати кошти на вигідніших умовах, аніж ті, за якими держава найчастіше здійснює запозичення.

Румунія підписує зі Сполученими Штатами угоду про позику з Фонду військового фінансування на оборонні потреби у розмірі 920 млн доларів.

Про це повідомляє Digi24.

Прем’єр Румунії Марчел Чолаку на церемонії підписання угоди заявив, що доступ Румунії до фінансування обсягом 920 млн доларів від США є "сильним аргументом щодо довіри" у відносинах двох країн.

Фонд військового фінансування є програмою США з надання грантів та позик партнерським державам для закупівлі озброєння американського виробництва, а також суміжних послуг та фінансування навчання військових.

Через цей механізм Румунія зможе отримати кошти на вигідніших умовах, аніж ті, за якими держава найчастіше здійснює запозичення.

"Ми будемо розвивати у Румунії оборонні потужності, створювати робочі місця для румунів і знову почнемо відігравати помітну роль у виробництві озброєння на рівні регіону. Водночас ми отримуємо доступ до озброєння найвищого рівня, що допоможе нам спільно із США та іншими союзниками у НАТО посилювати колективну оборону та стримувати загрози для Румунії та інших країн східного флангу", – заявив Чолаку.

Він додав, що погоджена сума є лише першим етапом, а загалом Румунія має пропозиції проєктів на суму до 2 млрд євро через цей самий механізм.