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ПОЛІТИКА

Румунія позичає у США $920 млн на озброєння

25 вересня 2024, 20:07
Румунія позичає у США $920 млн на озброєння
Фото: CNN
Через цей механізм Румунія зможе отримати кошти на вигідніших умовах, аніж ті, за якими держава найчастіше здійснює запозичення.

Румунія підписує зі Сполученими Штатами угоду про позику з Фонду військового фінансування на оборонні потреби у розмірі 920 млн доларів.

Про це повідомляє Digi24.

Прем’єр Румунії Марчел Чолаку на церемонії підписання угоди заявив, що доступ Румунії до фінансування обсягом 920 млн доларів від США є "сильним аргументом щодо довіри" у відносинах двох країн. 

Фонд військового фінансування є програмою США з надання грантів та позик партнерським державам для закупівлі озброєння американського виробництва, а також суміжних послуг та фінансування навчання військових. 

Через цей механізм Румунія зможе отримати кошти на вигідніших умовах, аніж ті, за якими держава найчастіше здійснює запозичення.

"Ми будемо розвивати у Румунії оборонні потужності, створювати робочі місця для румунів і знову почнемо відігравати помітну роль у виробництві озброєння на рівні регіону. Водночас ми отримуємо доступ до озброєння найвищого рівня, що допоможе нам спільно із США та іншими союзниками у НАТО посилювати колективну оборону та стримувати загрози для Румунії та інших країн східного флангу", – заявив Чолаку.

Він додав, що погоджена сума є лише першим етапом, а загалом Румунія має пропозиції проєктів на суму до 2 млрд євро через цей самий механізм.

СШАРумуніяозброєння

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