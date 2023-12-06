Румунія пропонує у себе створити центр обслуговування F-16

Румунія запропонувала американській компанії Lockheed Martin створити центр з обслуговування і ремонту винищувачів F-16 на своїй території.

Про це заявив румунський прем'єр Марчел Чолаку, пишуть румунські ЗМІ.

Чолаку нагадав про відкриття в Румунії Європейського навчального центру F-16, де проходитимуть навчання українські пілоти.

Міністр додав, що ця програма вже функціонує.

"Ми обговорили створення на території Румунії центру з технічного обслуговування і ремонту F-16. Вже є співпраця з Lockheed Martin щодо системи обслуговування, але ми хочемо трохи розширити сферу інтересів", - сказав Марчел Чолаку.

Ми також, що в середині листопада в Румунії почались навчання українських пілотів на F-16.

Нагадаємо, низка союзників України погодились надати нашій країні винищувачі F-16. Наприклад, Сполучені Штати Америки вже розпочали навчання пілотів на американських винищувачах. Зокрема 7 листопада президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що нідерландські F-16 прибули до Румунії для навчання українців