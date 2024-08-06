База НАТО в Румунії демонструє серйозний підхід колишніх комуністичних країн до загрози з боку росії.

На сході Румунії тривають роботи з перетворення аеродрому радянських часів на найбільшу військову базу НАТО в Європі. Розширення Румунією авіабази "Міхай-Когелнічану", розташованої всього за 97 км від кордону з Україною, було засуджено Росією як кричущий приклад агресії з боку НАТО.

Про це пише газета The Times.

"Чим ближче вона до кордонів росії, тим більша ймовірність того, що вона стане однією з перших цілей для ударів у відповідь", — попередив на початку цього року Андрєй Клімов, депутат Державної думи росії.

Прагнення Румунії посилити свою оборону можна зрозуміти як відповідь на ворожість росії. Лише минулого тижня на румунській території були знайдені уламки трьох дронів Shahed 136, що змусило НАТО посилити патрулювання винищувачів вздовж кордону.

Коли десять років тому вперше обговорювалося питання про створення великого об'єкту НАТО менш ніж за 400 км від Криму, існувала певна стурбованість, каже Бен Ходжес, американський генерал у відставці й один з тодішніх прихильників такого проєкту.

"Країни, що найближче розташовані до росії й що перебували під російським впливом, розуміють, що стоїть на кону. Рішення про посилення бази є заявою про те, що росія не буде вказувати нам, що ми можемо, а що не можемо робити", — вважає Ходжес.

Авіабаза "Міхай-Когелнічану" на сході Румунії перевершить базу "Рамштайн" в Німеччині й стане найбільшою базою НАТО в Європі, вдвічі більшою за розміром, ніж німецький гарнізон. Стратегічно розташована за межами Констанци, головного порту Румунії, авіабаза вже слугує штаб-квартирою для місій НАТО з повітряного патрулювання над Чорним морем.

На цю авіабазу прибули два американських літаки B-52 минулого місяця, це важкі бомбардувальники, які здатні нести ядерне озброєння.

"Перетворення авіабази "Міхай-Когелнічану" на фортецю НАТО, яка може прийняти 10 тисяч військовослужбовців і ядерні бомбардувальники США, спочатку було задумано як відповідь на російські напади на Грузію у 2008 році й Крим у 2014 році, але проєкт набув додаткового значення після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році", — пише газета.