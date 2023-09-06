Матеріали:
Теми:

Румунія таки підтвердила падіння російського дрона на своїй території

06 вересня 2023, 15:25
Румунія таки підтвердила падіння російського дрона на своїй території
Фото: zn.ua
Уламки російського БПЛА були виявлені у повіті Тулча.

Частини російського безпілотника впали на території Румунії.

Це підтвердив міністр оборони країни Анджел Тілвар.

Нагадаємо, румунська сторона до цього спростовувала інформацію про те, що уламки російських дронів впали на її території. Зокрема, румунське Міноборони заявляло, що жодної загрози для країни не було, а президент Румунії Клаус Йоханніс взагалі стверджував, що дрони на румунській території не падали, – хоча українське оборонне відомство одразу повідомляло, що "шахеди" впали та вибухнули на території Румунії. До того ж, і мешканці румунського міста Галац чули потужні вибухи.

 

війна в Україніросія окупантидрониРумунія

Останні матеріали

Центр сили змістився на Схід. Американські війська слід розмістити в Польщі, а не в Німеччині – Ендрю Міхта
Політика
Центр сили змістився на Схід. Американські війська слід розмістити в Польщі, а не в Німеччині – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 06 вересня 2023, 16:34
Які російські оборонні лінії подолали ЗСУ. Та чому F-16 не стануть панацеєю – Том Купер
Політика
Які російські оборонні лінії подолали ЗСУ. Та чому F-16 не стануть панацеєю – Том Купер
06 вересня 2023, 13:17
Колись диктатори тремтіли, коли говорив Папа Римський. Тепер вони випускають схвальні пресрелізи – Едвард Лукас
Політика
Колись диктатори тремтіли, коли говорив Папа Римський. Тепер вони випускають схвальні пресрелізи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 06 вересня 2023, 08:31
Бонд, а не Філбі? Чому данська влада затвердила грушника та ексспецназівця військовим аташе рф – Information
Політика
Бонд, а не Філбі? Чому данська влада затвердила грушника та ексспецназівця військовим аташе рф – Information
Переклад iPress – 05 вересня 2023, 15:01
Чи замінить Віктор Бут Прігожина? Торговець смертю може готуватися до набагато активнішої ролі в Африці – Майкл Альбанезе
Політика
Чи замінить Віктор Бут Прігожина? Торговець смертю може готуватися до набагато активнішої ролі в Африці – Майкл Альбанезе
Переклад iPress – 05 вересня 2023, 13:08
Аналіз українського контрнаступу. Захід вже зараз має інвестувати в здатність України вести бойові дії взимку – новий звіт RUSI
Політика
Аналіз українського контрнаступу. Захід вже зараз має інвестувати в здатність України вести бойові дії взимку – новий звіт RUSI
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 23:19
Україна – не В'єтнам. Американська велика стратегія, реалізм і російсько-українська війна – Лоуренс Фрідман
Політика
Україна – не В'єтнам. Американська велика стратегія, реалізм і російсько-українська війна – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 16:45
Консєрви кремля на Заході значно активізувалися. Адже на фронті росії непереливки
Політика
Консєрви кремля на Заході значно активізувалися. Адже на фронті росії непереливки
Переклад iPress – 04 вересня 2023, 13:05
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється