Румунія таки підтвердила падіння російського дрона на своїй території

Уламки російського БПЛА були виявлені у повіті Тулча.

Частини російського безпілотника впали на території Румунії.



Це підтвердив міністр оборони країни Анджел Тілвар.

Нагадаємо, румунська сторона до цього спростовувала інформацію про те, що уламки російських дронів впали на її території. Зокрема, румунське Міноборони заявляло, що жодної загрози для країни не було, а президент Румунії Клаус Йоханніс взагалі стверджував, що дрони на румунській території не падали, – хоча українське оборонне відомство одразу повідомляло, що "шахеди" впали та вибухнули на території Румунії. До того ж, і мешканці румунського міста Галац чули потужні вибухи.