Румунія встановлює системи ППО на кордоні з Україною – Reuters

Румунія переміщує системи протиповітряної оборони ближче до кордону з Україною на Дунаї.

Невдовзі після виходу із Чорноморської зернової угоди 17 липня москва почала націлюватися на українські порти та склади уздовж Дунаю, намагаючись перекрити основний альтернативний шлях експорту української сільськогосподарської продукції.

"Ці заходи разом із розгортанням чотирьох додаткових американських винищувачів F-16 та розширення забороненої для польотів зони є ознакою зростаючого занепокоєння в Румунії та альянсу НАТО щодо того, що війна в Україні може перейти на їх територію", – йдеться у матеріалі.Серед цілей були українські порти Ізмаїл та Рені, обидва розташовані через Дунай від території Румунії."Поодинокі випадки приземлення частин безпілотників у Румунії підкреслюють ризик непорозуміння між росією та НАТО, що спонукає румунські збройні сили посилити безпеку в цьому районі, щоб захистити цивільне населення", – зазначили джерела.