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Румунія встановлює системи ППО на кордоні з Україною – Reuters

29 вересня 2023, 16:09
Румунія встановлює системи ППО на кордоні з Україною – Reuters
Фото: zn.ua
Також планується збільшити кількість військових постів спостереження і патрулів через атаки російських дронів на зернові об’єкти у цьому районі.
Румунія переміщує системи протиповітряної оборони ближче до кордону з Україною на Дунаї. 

Про це передає Reuters із посиланням на два анонімні високопоставлені джерела в обороні.
 
"Ці заходи разом із розгортанням чотирьох додаткових американських винищувачів F-16 та розширення забороненої для польотів зони є ознакою зростаючого занепокоєння в Румунії та альянсу НАТО щодо того, що війна в Україні може перейти на їх територію", – йдеться у матеріалі.

Невдовзі після виходу із Чорноморської зернової угоди 17 липня москва почала націлюватися на українські порти та склади уздовж Дунаю, намагаючись перекрити основний альтернативний шлях експорту української сільськогосподарської продукції.

Серед цілей були українські порти Ізмаїл та Рені, обидва розташовані через Дунай від території Румунії.
 
"Поодинокі випадки приземлення частин безпілотників у Румунії підкреслюють ризик непорозуміння між росією та НАТО, що спонукає румунські збройні сили посилити безпеку в цьому районі, щоб захистити цивільне населення", – зазначили джерела.

 

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