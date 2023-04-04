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Румунія виділила гроші на посилення оборони України

04 квітня 2023, 19:53
Румунія виділила гроші на посилення оборони України
Джерело: dia.dp.gov
Йдеться про майже мільйон доларів допомоги.

Уряд Румунії ухвалив рішення виділити на поліпшення оборонного потенціалу України 800 тисяч доларів.

Про це заявив глава МЗС Румунії Богдан Ауреску.

"Румунія зобов'язується, і я оголошу про це завтра і сьогодні, що ми зробимо подальший внесок у програми зміцнення оборонного потенціалу Альянсу, виділивши понад 800 тисяч доларів для України і 750 тисяч доларів для Молдови, щоб поліпшити їхній оборонний потенціал", - зауважив Богдан Ауреску, глава МЗС Румунії.

 

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