Румунія виділила гроші на посилення оборони України

Йдеться про майже мільйон доларів допомоги.

Уряд Румунії ухвалив рішення виділити на поліпшення оборонного потенціалу України 800 тисяч доларів.



Про це заявив глава МЗС Румунії Богдан Ауреску.

"Румунія зобов'язується, і я оголошу про це завтра і сьогодні, що ми зробимо подальший внесок у програми зміцнення оборонного потенціалу Альянсу, виділивши понад 800 тисяч доларів для України і 750 тисяч доларів для Молдови, щоб поліпшити їхній оборонний потенціал", - зауважив Богдан Ауреску, глава МЗС Румунії.