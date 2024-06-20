Румунія вирішила передати Україні систему Patriot

Сьогодні, 20 червня, румунська Вища рада національної оборони під час засідання на чолі з президентом країни Клаусом Йоханнісом ухвалила рішення передати Україні систему Patriot.

"Враховуючи значне погіршення безпекової ситуації в Україні внаслідок постійних і масованих нападів росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, особливо на енергетичний сектор, а також регіональні наслідки цієї ситуації, в тому числі на безпеку Румунії, у тісній координації разом із союзниками члени Ради вирішили подарувати Україні систему Patriot", - повідомила пресслужба президента.

Питання передачі Україні системи Patriot у Румунії обговорюють давно. На початку травня президент Йоганніс говорив про це із президентом США Джо Байденом.

Згодом Йоганніс заявив, що передача ЗРК Patriot Києву не має призвести до послаблення протиповітряної оборони його країни і повинна вирішуватися Вищою радою національної оборони. 14 червня У Румунії ввели в експлуатацію другу систему Patriot, на черзі ще дві до кінця року. До кінця 2027 року до країни прибудуть ще три ЗРК із Штатів. Румунія підписала зі США контракт на 4 мільярди доларів щодо постачання Patriot ще у 2017 році.