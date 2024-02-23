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Румунія вирішила поборотися за пост генсека НАТО

23 лютого 2024, 09:09
Румунія вирішила поборотися за пост генсека НАТО
Клаус Йоханніс. Фото: dosug.md
Клаус Йоганніс хоче очолити НАТО.

Румунія повідомила союзників про те, що президент Клаус Йоханніс розглядає можливість поборотися з лідером перегонів Марком Рютте за найвищу посаду в НАТО.

Про це пише Politico.

Рішення Йоганніса, прийняте в останню хвилину, з'явилося, коли найбільші держави Альянсу, до складу якого входить 31 країна, вже заявили про підтримку Рютте. За останні 24 години США, Велика Британія, Німеччина і Франція заявили, що підтримують голландського прем'єр-міністра, який йде у відставку, на посаду наступного лідера НАТО.

Близько 10 країн досі не визначились із тим, чи надавати перевагу Рютте, в тому числі деякі східноєвропейські країни, які мають спільні стратегічні інтереси зі скептично налаштованою до росії Румунією, але їм буде важко відкрито кинути виклик кандидату, якому надає перевагу президент США Джо Байден.

Два джерела у дипломатичних колах  НАТО підтвердили виданню румунський крок. Румунські офіційні особи не заперечують цю інформацію.

"Через представництва кожної країни-члена наміри та пропозиції неофіційно передаються в НАТО", —  сказав представник уряду місцевим ЗМІ.

Представники НАТО побоюються, що запізнілий вступ Йоханніса у перегони може розділити єдність альянсу, який вже стикається із загрозами через потенційне повернення Дональда Трампа на посаду президента США. Трамп неодноразово обіцяв послабити колективну оборону НАТО.

Але східноєвропейські країни роздратовані тим, що, на їхню думку, Рютте не зацікавлений у налагодженні контактів з країнами на кордоні з росією.

Один зі східноєвропейських дипломатів сказав, що вони не мають наміру стояти на шляху Рютте: "Принаймні хтось повинен запитати: "Гаразд, Марку, а як ти збираєшся мати справу з росією?", — зазначив він.

Країни-скептики також посилаються на неодноразову нездатність Рютте довести витрати на оборону Нідерландів до цільового показника у 2% ВВП, узгодженого всіма союзниками десять років тому, що, за їхніми словами, може бути використано проти нього в разі обрання Трампа.

Це на додаток до двосторонньої неприязні між Нідерландами і Румунією, членами НАТО, які є частиною Європейського Союзу: уряд Рютте роками відмовляв Бухаресту у вступі до Шенгенської зони, посилаючись на корупцію і злочинну діяльність.

НАТОРумуніявійна в Україніросія окупантигенсек НАТО

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