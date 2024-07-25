Румунія виявила уламки російського БПЛА поблизу кордону з Україною

Наразі групи Міноборони Румунії проводять розслідування на місці з метою пошуку можливих предметів, які впали на територію країни внаслідок атак на українську портову інфраструктуру.

У ніч на 25 липня міноборони Румунії знову піднімали в повітря винищувачі F-18 для моніторингу ситуації під час атаки рф на Україну. Були виявлені уламки російського БПЛА поблизу кордону з Україною.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Міністерство національної оборони Румунії підтвердило в четвер, що ідентифікувало уламки БПЛА російського походження в околицях Плауру в повіті Тульча, у районі, де оголошували оповіщення через атаки рф на Україну.