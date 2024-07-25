Румунія виявила уламки російського БПЛА поблизу кордону з Україною
25 липня 2024, 14:33
Фото: з відкритих джерел
Наразі групи Міноборони Румунії проводять розслідування на місці з метою пошуку можливих предметів, які впали на територію країни внаслідок атак на українську портову інфраструктуру.
У ніч на 25 липня міноборони Румунії знову піднімали в повітря винищувачі F-18 для моніторингу ситуації під час атаки рф на Україну. Були виявлені уламки російського БПЛА поблизу кордону з Україною.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Міністерство національної оборони Румунії підтвердило в четвер, що ідентифікувало уламки БПЛА російського походження в околицях Плауру в повіті Тульча, у районі, де оголошували оповіщення через атаки рф на Україну.
"У ніч з 24 на 25 липня російські війська відновили серію атак безпілотників на цивільні об'єкти та портову інфраструктуру в Україні поблизу кордону з Румунією. У зв’язку із цією ситуацією міноборони Румунії посилило заходи моніторингу та спостереження за національним повітряним простором силами та засобами Бойової служби повітряної поліції. Починаючи з 1:32, два літаки F-18 ВПС Фінляндії вилетіли з 57-ї авіабази Михаїла Когелнічану для моніторингу повітряної обстановки. Літак повернувся на базу близько 3:25 ночі" – ідеться у повідомленні.
Також Національний військовий командний центр країни, як зазначається, повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій країни щодо запровадження заходів оповіщення населення повіту Тульча.
"У результаті близько 01:20 надійшло повідомлення RO-Alert, а о 02:13 було оголошено про припинення заходів оповіщення на всіх постраждалих територіях. Наразі групи Міноборони Румунії проводять розслідування на місці з метою пошуку можливих предметів, які впали на територію країни внаслідок атак на українську портову інфраструктуру за останні дві ночі", – сказано у повідомленні.