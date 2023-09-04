Румунія заперечує вибухи російських "Шахедів" на своїй території
Про це повідомила Європейська правда, посилаючись на заяву Міністерства національної оборони Румунії.
"Відповідальні структури Міністерства національної оборони у реальному часі моніторили ситуацію у зв’язку з атакою російських безпілотників, і минулої ночі, і в суботу та неділю, проти інфраструктури біля українських портів на Дунаї. У жодному з епізодів використані рф ударні засоби не становили прямої воєнної загрози для національної території чи територіальних вод Румунії". - йдеться в заяві.
В румунському міністерстві додали, що вважає ці атаки росії невиправданими і такими, що суперечать міжнародному гуманітарному праву, а також, що вони застосовуть заходи підвищеної пильності на суходолі, у морі та у повітрі і "робить свій внесок у посилення оборони й стримування на східному фланзі згідно з національними планами та планами у рамках НАТО".Раніше МЗС України заявило, що "Шахеди", які росія випустила по Україні вибухнули в Румунії.