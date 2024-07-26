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​Румунія запевнила, що не збивала своїми засобами ППО "Шахеди"

26 липня 2024, 17:33
​Румунія запевнила, що не збивала своїми засобами ППО
Фото: Google
Румунське Міноборони відреагувало на появу в соцмережах інформації про знищення російських дронів.
Міністерство національної оборони Румунії заявило, що не збивало своїми засобами протиповітряної оборони російські ударні дрони Shahed.
 
Про це йдеться у заяві відомства, оприлюдненій на його офіційному сайті.
 
Румунська сторона назвала неправдивими повідомлення у соцмережах про те, що начебто підрозділи армії, які дислокуються на кордоні з Україною, з ППО Gepard збивали "Шахеди".
 
Міноборони засудило російську атаку на цивільну інфраструктуру в Україні і заявило, що у момент обстрілів лише посилювало заходи спостереження за повітряним простором Румунії.
 
Нагадаємо, що у ніч на 25 липня українські військові збили 25 ворожих "Шахедів". Загалом окупанти запустили 38 ударних дронів. Три з них "загубилися" після перетину румунського кордону.

 

Румуніяшахедивійна в Україніросія окупанти

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