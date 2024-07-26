​Румунія запевнила, що не збивала своїми засобами ППО "Шахеди"

Міністерство національної оборони Румунії заявило, що не збивало своїми засобами протиповітряної оборони російські ударні дрони Shahed.

Румунська сторона назвала неправдивими повідомлення у соцмережах про те, що начебто підрозділи армії, які дислокуються на кордоні з Україною, з ППО Gepard збивали "Шахеди".

Міноборони засудило російську атаку на цивільну інфраструктуру в Україні і заявило, що у момент обстрілів лише посилювало заходи спостереження за повітряним простором Румунії.

Нагадаємо, що у ніч на 25 липня українські військові збили 25 ворожих "Шахедів". Загалом окупанти запустили 38 ударних дронів. Три з них "загубилися" після перетину румунського кордону.