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Румунія збудує бомбосховища у прилеглих до України районах

08 вересня 2023, 18:05
Румунія збудує бомбосховища у прилеглих до України районах
Фото: zn.ua
Зокрема, населенню мають розсилати повідомлення про повітряну тривогу.

Влада Румунії вирішила посилити цивільний захист у прикордонних районах через російські обстріли українських портів.

Про це повідомляє Digi24.

 Так, румунський Національний комітет з надзвичайних ситуацій уповноважив Міноборони вжити заходів щодо захисту мешканців районів на румунському березі Дунаю у випадку бомбардувань українських портів Рені та Ізмаїл.

Зокрема, населенню мають розсилати повідомлення про повітряну тривогу Ro-Alert у тих районах, де є ризик падіння "елементів, що належать до засобів ведення бойових дій, які використовують в конфлікті".

До того ж, місцева влада має проінструктувати мешканців, як діяти у загрозливих ситуаціях. Окрім цього, у населених пунктах Плауру та Чаталкіой, а також деяких інших мають побудувати бомбосховищах.

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