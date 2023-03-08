Румунія збирається купити у США батальйон танків Abrams
Румунія хоче придбати у США батальйон танків Abrams.
Про це в інтерв’ю ЗМІ сказав керівник департаменту з питань озброєння Міноборони Румунії, майор Теодор Інчікаш, повідомляє Digi24.
Посадовець зазначив, що танк Abrams у Сухопутних військах вважають найкращим вибором. Запит на купівлю батальйону танків ближчим часом передадуть спершу у парламент Румунії для погодження - поруч з пропозицією закупівлі інших видів озброєння, зокрема самохідних гаубиць на три батальйони, гусеничних БМП, засобів ППО короткої дальності, двох типів ракет для F-16.
Інчікаш не назвав конкретну кількість танків та орієнтовну вартість такого контракту.