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Румунія знайшла нові уламки "Шахедів" на своїй території

01 серпня 2024, 10:13
Румунія знайшла нові уламки
Нові уламки було знайдено неподалік села Чаталкіой, що розташоване в окрузі Тулча неподалік від українського кордону.

Поблизу українського кордону, Румунія знову виявила уламки російського безпілотника Shahed, який російська федерація атакувала Україну минулого тижня.

Про це повідомляє Міністерство оборони країни.

Упродовж останніх кількох днів група фахівців вела польові пошуки можливих фрагментів безпілотників, які могли впасти минулого тижня на румунському березі Дунаю.
 
Зокрема, нові уламки знайшли неподалік села Чаталкіой, що розташоване в окрузі Тулча неподалік від українського кордону.
 
Фахівці також розслідували версію падіння уламків "Шахедів" поблизу сіл Нікуліцел і Кілія-Веке, однак ця інформація не підтвердилася.
 
Як зазначає пресслужба Міноборони виявлені уламки російських дронів, перебувають за межами населених пунктів, люди або інфраструктура не постраждали.

 

Румуніяшахедивійна в Україніросія окупанти

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