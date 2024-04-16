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Румунія знайшла серед біженців з України російських шпигунів

16 квітня 2024, 20:35
Румунія знайшла серед біженців з України російських шпигунів
Фото: Ukrinform
Метою шпигунів було отримання інформації у сфері оборони та безпеки.

Вища рада національної оборони Румунії (Csat) заявила, що країна стала мішенню для низки російських шпигунів, які, зокрема, намагалися зібрати інформацію про військові навчання та допомогу Україні.

Про це йдеться у звіті Csat, який наводить Digi24.

Згідно зі звітом, ймовірні шпигуни потрапили до країни з-поміж українських біженців.

Метою шпигунів було отримання інформації у сфері оборони та безпеки. Були також спроби отримати надзвичайно важливі дані про допомогу, яку Румунія надавала Україні. Крім того, вони шукали інформацію про військові навчання в Румунії та дислоковані в країні війська.

У звіті також наведено приклади кампанії з дезінформації, зокрема, про румунську армію і лідерів країни.

Csat зазначають про багато вразливостей, на які наразилася Румунія в результаті цієї шпигунської операції. Серед них – збільшення кількості військових інцидентів, кібератаки з боку росії й саботаж поставок допомоги Україні.

Видання G4 Media, яке також ознайомилось зі звітом,зазначає, що російська федерація була "головним політичним і військовим учасником, причетним до всіх питань безпеки в регіоні".

У звіті також йдеться про те, що рф продовжує створювати ключові військові загрози, які спрямовані на збереження і зміцнення свого впливу на держави Чорноморського регіону та реалізацію власних геополітичних амбіцій.

війна в Україніросія-агресоршпигуниРумунія

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