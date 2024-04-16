Румунія знайшла серед біженців з України російських шпигунів
Вища рада національної оборони Румунії (Csat) заявила, що країна стала мішенню для низки російських шпигунів, які, зокрема, намагалися зібрати інформацію про військові навчання та допомогу Україні.
Про це йдеться у звіті Csat, який наводить Digi24.
Згідно зі звітом, ймовірні шпигуни потрапили до країни з-поміж українських біженців.
У звіті також наведено приклади кампанії з дезінформації, зокрема, про румунську армію і лідерів країни.
Csat зазначають про багато вразливостей, на які наразилася Румунія в результаті цієї шпигунської операції. Серед них – збільшення кількості військових інцидентів, кібератаки з боку росії й саботаж поставок допомоги Україні.
У звіті також йдеться про те, що рф продовжує створювати ключові військові загрози, які спрямовані на збереження і зміцнення свого впливу на держави Чорноморського регіону та реалізацію власних геополітичних амбіцій.