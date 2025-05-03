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Румунію викреслили з безвізового списку США

03 травня 2025, 17:47
Румунію викреслили з безвізового списку США
Фото: zn.ua
Рішення Байдена анулювали
США передумали щодо приєднання Румунії до програми Visa Waiver, яка дозволяє короткотермінові поїздки у США без візи. Відповідне рішення експрезидента Джо Байдена скасували.
 
Про це повідомляє пресслужба Міністерства національної безпеки США.
 
Румунія мала стати 43-ю державою у списку Visa Waiver. Відповідне запрошення експрезидент США Джо Байден погодив 9 січня, тобто за 11 днів до завершення своєї каденції.
 
Міністерство внутрішньої безпеки США 25 березня вирішило переглянути статус Румунії. Вже 2 травня рішення скасували за погодженням з Державним департаментом, з метою "захисту цілісності VWP та гарантування прикордонної та імміграційної безпеки".
 
"Ми вдячні Румунії за тісне партнерство протягом багатьох років, спрямоване на посилення співпраці у сфері безпеки. У майбутньому питання про прийом Румунії до програми безвізового в'їзду може бути переглянуте", - сказала помічниця держсекретаря Тріція МакЛафлін.
 
Уряд Румунії попросив США уточнити, які були підстави для скасування участі у програмі безвізового режиму.
 
"Громадяни Румунії заслуговують на таке ж ставлення, як і громадяни інших союзних держав, які користуються безвізовим доступом до території США, і тому уряд Румунії продовжуватиме дипломатичний діалог на найвищому рівні, щоб права румунів поважали", - йдеться у заяві.

 

РумуніяСШАбезвізовий режим

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