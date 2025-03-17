Мова йде про Північну Буковину, Кагул, Болград, Ізмаїл, Марамуреш і острів Зміїний.

Антиукраїнська лідерка румунської партії S.O.S. România Діана Шошоаке звернулася до президента рф зі скаргою, що її не допустили до виборів у Румунії.

Про це повідомляє портал Digi24.

Шошоаке відома своїми скандальними заявами і цього разу вона вимагає повернути українські території, а також просить врахувати це в переговорах про мир в Україні.

Йдеться про Північну Буковину, Кагул, Болград, Ізмаїл, історичний Марамуреш та острів Зміїний.

Приводом для листа стало рішення ЦВК Румунії вдруге не допустити її до виборів президента через її антиконституційні заяви.

Лідерка партії додала, що це повʼязано з її неодноразовими закликами налагодити "добрі відносини" з росією, а в Румунії насправді встановилась "справжня диктатура".

"Ми маємо румунські території, незаконно утримувані Україною через несправедливий пакт Ріббентропа-Молотова, який був денонсований, і саме тому ми маємо право захищати румунів на тих територіях, які ми хочемо повернути", - написала Шошоаке в листі,

Вона також просить путіна "врахувати цю її вимогу" у переговорах, які відбуваються щодо миру в Україні.

Нагадаєамо, що в жовтні 2024 року в Румунії Верховний суд зняв проросійську кандидатку Шошоаке з президентських перегонів.