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Румунська проросійська партія заперечує звинувачення в антиукраїнських провокаціях

22 квітня 2024, 15:15
Румунська проросійська партія заперечує звинувачення в антиукраїнських провокаціях
Фото: з відкритих джерел
Мета кампанії з дезінформації – показати утиск прав румунів в Україні.

Румунська проросійська партія AUR заперечує звинувачення в тому, що незабаром може почати дезінформаційну кампанію з антиукраїнськими повідомленнями.

Про це повідомляє Euractiv.

Один із лідерів ультраправого Альянсу за союз румунів (AUR) Клаудіу Тарзіу звинуватив український уряд у втручанні у внутрішні справи Румунії та намаганні залякати румунські громади в Україні та Румунську православну церкву.

Тарзіу заперечив причетність AUR до будь-яких операцій на території України та розкритикував видання Kyiv Post, яке першим повідомило про підготовку провокації, за нібито наклеп на партію.

Далі він охарактеризував Головне управління розвідки України як наступника радянської військової розвідувальної служби, ГРУ, і звинуватив його у ворожих діях проти Румунії та її громадян з 1991 року.
Видання Kyiv Post з посиланням на джерела в ГУР МО повідомило, що мета кампанії з дезінформації – показати утиск прав румунів в Україні. Для підготовки кампанії представники AUR наразі проводять інтерв’ю зі священниками сіл Чернівецької, Закарпатської та Одеської областей, де проживають багато етнічних румунів, додали джерела.

"Ця операція є частиною внутрішньорумунського політичного ландшафту, але вона може негативно вплинути на імідж України", – сказав представник спецслужби у розмові з Kyiv Post.

"Це потенційно може призвести до ескалації ситуації, що призведе до блокування транзиту та розпалювання протестних настроїв", – додало джерело.

Офіційні дані МЗС Румунії свідчать, що в Україні проживає понад 210 тисяч румунів і понад 120 тисяч румуномовних людей, які ідентифікують себе як молдовани. Передбачувана стратегія AUR передбачає контакти з місцевим духовенством і сім’ями етнічних румунських солдатів, які служать в ЗСУ.

Аналогічну інформаційну кампанію проводять представники болгарської партії "Відродження" в Одеській області, орієнтуючись на села, населені переважно етнічними болгарами, повідомляють джерела в українській розвідці.

За словами джерела в українській розвідці, ці одночасні кампанії свідчать про можливу координацію кремлем з метою ускладнення геополітичної ситуації в Україні.

Румуніяпровокаціївійна в Україніросія окупанти

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