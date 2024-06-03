Румунські чиновники обговорюють ідею постачання Україні Patriot

Ця система могла б прикривати і румунську територію.

В Румунії обговорюють можливість передачі Україні системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив румунський прем'єр Марчел Чолаку в інтерв'ю euronews.

За словами Чолаку, питання передачі системи Patriot повинні розглянути спеціалісти, щоб знайти найкраще рішення. Після цього це рішення схвалить Вища рада національної оборони Румунії.

"Отже, на цей час пропозиція знаходиться на стадії аналізу", - сказав румунський прем'єр.

Водночас він відмовився розкрити будь-які подробиці щодо цього питання, оскільки це може нашкодити відносинам з партнерами по НАТО та безпеці Румунії.

"Я знаю, що це цікава тема. Я б створив "термінові новини", але я думаю, що ми досягли політичної зрілості, щоб уникати таких речей у настільки важливих питаннях. Я твердо переконаний, що рішення не буде таким, що послабить безпеку Румунії", - наголосив Чолаку.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що для закриття неба над Україною потрібно 25 систем Patriot. Наразі Україна вже знає, де можна взяти 7 систем. Одну з них вже пообіцяла передати Німеччина.