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Румунські F-16 перехопили російські винищувачі

08 квітня 2023, 19:25
Румунські F-16 перехопили російські винищувачі
джерело wikipedia
Румунські винищувачі F-16 перехопили російські літаки, які перетнули зону відповідальності НАТО.

У п'ятницю, 7 квітня, румунські винищувачі F-16 перехопили російські літаки, які помітили у міжнародних водах у зоні відповідальності НАТО.

Про це йдеться на сайті NATO.

Зазначається, що два винищувачі F-16 загону Карпатських Вайперів отримали сповіщення з Центру повітряних операцій НАТО в Едемі, Німеччина, що в зоні відповідальності НАТО були помічені два невстановлені літаки, які літали над міжнародними водами.

Після перехоплення винищувачі ідентифікували як російські Су-27. Румунські пілоти супроводжували їх до виходу із зони відповідальності Альянсу.

Зазначається, що румунські F-16 вирушили на завдання через шість днів від початку їхнього чергування у рамках посиленої місії повітряного патрулювання у Балтії.

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