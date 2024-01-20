Румунські фермери припинили блокаду кордону з Україною

Рух вантажівок на ПП "Порубне" розблокований.

Сьогодні, 20 січня, румунські фермери розблокували рух вантажівок на ще одній ділянці українсько-румунського кордону.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

За інформацією прикордонників, 20 січня о 00:30 від представників прикордонної поліції Румунії надійшла інформація про припинення блокування протестувальниками руху вантажних транспортних засобів через пункт пропуску "Порубне-Сірет".

Прикордонники наголошують, що оформлення всіх категорій транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з України здійснюється встановленим порядком.

Для вантажівок продовжує діяти електронна черга.

Нагадаємо, що ПП "Вікову-де-Сус" румунські фермери почали блокувати ще 15 січня. Раніше часткове блокування руху для вантажівок на напрямку пунктів пропуску "Сірет-Порубне" також відбувалося 13 та 14 січня, яке розпочиналося вдень і завершувалося ввечері.Вчора, 18 січня румунська сторона поінформувала, що перед міжнародним пунктом пропуску "Халмеу-Дякове" фермери перекрили рух вантажних транспортних засобів. Блокування здійснюється великою сільськогосподарською технікою.16 січня між Міністерством сільського господарства Румунії та представниками великих сільгоспорганізацій досягнуто угоди, в результаті якої задоволено кілька вимог фермерів, які 6 днів протестували та блокували кордон з Україною.19 січня румунські протестувальники припинили блокаду КПП "Вікову-де-Сус".