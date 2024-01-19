Румунські фермери припинили блокування пункту пропуску на кордоні з Україною
Румунські протестувальники припинили блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску "Вікову-де-Сус", що навпроти українського "Красноїльськ".
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
Як йдеться у повідомленні прикордонників, пропуск усіх транспортних засобів здійснюється в звичайному режимі.
Також у ДПСУ нагадують, що і пункті пропуску "Красноїльськ" перетнути державний кордон України з Румунією можна тільки порожнім вантажним транспортним засобам.
Нагадаємо, що дорогу до КПП "Вікову-де-Сус" румунські фермери почали блокувати ще 15 січня.