Румунській кандидатці в топ-прокурори ЄС заборонили виїзд із країни

Ковеші також заборонили спілкуватися з пресою, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У четвер її допитували протягом майже семи годин, але вона заперечує будь-які правопорушення і каже, що розслідування має на меті лише запобігти її призначенню на посаду головного європейського прокурора, що намагається заблокувати румунський уряд. Європарламент обрав її як кандидата, але переговори з Радою ЄС зайшли в глухий кут у середу.

Минулого року уряд вже домігся звільнення Ковеші з посади голови антикорупційного управління. Румунія зараз головує в Раді ЄС.

Ковеші позитивно оцінюють в Брюсселі через її зусилля по боротьбі з корупцією, в тому числі проти діючої румунської влади.

Уряд Румунії під проводом соціал-демократів намагається послабити боротьбу з корупцією з моменту перемоги на виборах у грудні 2016 року, звинувачуючи антикорупційних прокурорів у тому, що вони зловживають своєю владою.