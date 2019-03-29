Румунській кандидатці в топ-прокурори ЄС заборонили виїзд із країни
Ковеші також заборонили спілкуватися з пресою, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
У четвер її допитували протягом майже семи годин, але вона заперечує будь-які правопорушення і каже, що розслідування має на меті лише запобігти її призначенню на посаду головного європейського прокурора, що намагається заблокувати румунський уряд. Європарламент обрав її як кандидата, але переговори з Радою ЄС зайшли в глухий кут у середу.
Минулого року уряд вже домігся звільнення Ковеші з посади голови антикорупційного управління. Румунія зараз головує в Раді ЄС.
Ковеші позитивно оцінюють в Брюсселі через її зусилля по боротьбі з корупцією, в тому числі проти діючої румунської влади.
Уряд Румунії під проводом соціал-демократів намагається послабити боротьбу з корупцією з моменту перемоги на виборах у грудні 2016 року, звинувачуючи антикорупційних прокурорів у тому, що вони зловживають своєю владою.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- olpr. Leather Goods Co :"В масштабах Америки ми маленька сімейна майстерня"Павло Пранник і Віктор Олексин пам’ятають на якій швейній машинці виготовили свій перший виріб
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію