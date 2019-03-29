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Румунській кандидатці в топ-прокурори ЄС заборонили виїзд із країни

Румунія зараз головує в Раді ЄС
Лауру Ковеші, одну з претендентів на посаду головного прокурора Європи, помістили під "судовий контроль" з боку спеціального органу, який розслідує справи суддів і прокурорів, що означає, що їй заборонено покидати країну.
Румунській кандидатці в топ-прокурори ЄС заборонили виїзд із країни Фото: zakarpattya.net.ua

Ковеші також заборонили спілкуватися з пресою, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У четвер її допитували протягом майже семи годин, але вона заперечує будь-які правопорушення і каже, що розслідування має на меті лише запобігти її призначенню на посаду головного європейського прокурора, що намагається заблокувати румунський уряд. Європарламент обрав її як кандидата, але переговори з Радою ЄС зайшли в глухий кут у середу.

Минулого року уряд вже домігся звільнення Ковеші з посади голови антикорупційного управління. Румунія зараз головує в Раді ЄС.

Ковеші позитивно оцінюють в Брюсселі через її зусилля по боротьбі з корупцією, в тому числі проти діючої румунської влади.

Уряд Румунії під проводом соціал-демократів намагається послабити боротьбу з корупцією з моменту перемоги на виборах у грудні 2016 року, звинувачуючи антикорупційних прокурорів у тому, що вони зловживають своєю владою.

 

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29 03 2019 14:00
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