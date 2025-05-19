Румунським військовим дозволили збивати дрони рф

Тимчасовий президент Румунії Іліє Боложан підписав закон, який розширив повноваження армії і дозволив збивати БПЛА, які незаконно опинилися в повітряному просторі країни.

Крім того, згідно із заявою Адміністрації президента, було також підписано указ про промульгацію Закону про проведення військових місій і операцій у мирний час на території румунської держави, а також указ про промульгацію Закону про контроль використання національного повітряного простору.

Хоча ще в березні Конституційний суд Румунії відхилив звернення партій AUR, POT і SOS România щодо "Закону про контроль використання національного повітряного простору" і "Закону про проведення військових місій і операцій у мирний час на території румунської держави", пише Digi24.