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Румунський бізнесмен найняв Хантера Байдена, щоб домогтися впливу на політику США – Reuters

09 серпня 2024, 09:14
Румунський бізнесмен найняв Хантера Байдена, щоб домогтися впливу на політику США – Reuters
Хантер (ліворуч) і Джозеф Байден. Фото: Reuters
Хантера в суді також звинувачуватимуть в ухиленні від сплати податків.

Прокуратура США висунула звинувачення сину чинного президента Джо Байдена Хантеру в тому, що він міг отримувати гроші від румунського бізнесмена за вплив на політику США.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Прокурори в кримінальній податковій справі США звинувачують Хантера Байдена в отриманні платежів від румунського бізнесмена, який хотів "вплинути на урядові установи США" у зв’язку з кримінальним розслідуванням у Румунії.

Американське міністерство юстиції висунуло таке звинувачення в середу в поданні до федерального суду Лос-Анджелеса, де син президента США зіткнувся з запланованим на 9 вересня судом за звинуваченнями в ухиленні від сплати податків.

Слідство заявляє, ця претензія пов’язана з роботою Хантерана Габріеля Поповічу, багатого румуна, названого в заяві як "GP", і який, як стверджує прокуротура, найняв Хантера Байдена для юридичної роботи наприкінці 2015 року, коли Джо Байден був віце-президентом США.

Проте агенція не змігла незалежно підтвердити, що "GP" - це Поповічу.

Прокуратура заявляє, що планує надати докази того, що Хантер Байден і його бізнес-партнер "отримали компенсацію від іноземного принципала, який намагався вплинути на політику США та громадську думку та змусити Сполучені Штати розслідувати румунське розслідування GP у Румунії".

 
РумуніябізнесБайден Хантер

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