Румунський парламент розгляне передачу системи Patriot Україні

Одна система Patriot коштує близько 1 мільярда доларів, а кожна ракета до неї — майже 4 мільйони доларів.

У Румунії до парламенту скерували законопроєкт від Міністерства оборони про передання Україні однієї системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це пише румунська служба "Радіо Свобода".

Румунія планує поставити Україні одну із семи систем Patriot, закуплених у США. Йдеться про конфігурацію 3+, яка є найсучаснішим варіантом Patriot. Пускова установка у цій конфігурації має на озброєнні до чотирьох ракет класу "повітря –повітря" під назвою PAC-3.

Одна система Patriot коштує близько 1 мільярда доларів, а кожна ракета до неї — майже 4 мільйони доларів.

У 2017 році Бухарест закупив у Вашингтона сім комплексів Patriot на майже 4 мільярди доларів. В оборонному відомстві країни пояснили, що пожертва Україні сприятиме зміцненню Румунії як "постачальника регіональної безпеки" та покращить партнерські відносини зі Сполученими Штатами.