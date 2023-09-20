Румунський порт Констанца майже удвічі збільшить перевалку українського зерна – Reuters

У серпні через Констанцу пройшло близько 2,7 млн тонн українського зерна.

Румунські оператори в порту Констанца інвестують у розбудову інфраструктури, щоб збільшити потужності з перевалки зерна до 4 млн тонн щомісяця.



Про це повідомляє Reuters.

Після вторгнення рф минулого року Констанца стала найбільшим альтернативним експортним маршрутом Києва, куди зерно доставляється автомобільним, залізничним транспортом чи баржами через Дунай. Уряд Румунії заявив, що має намір подвоїти щомісячну пропускну спроможність українського зерна через порт Констанца до 4 млн тонн у найближчі місяці з практично нульового рівня до початку війни.

З липня, коли москва відмовилася від зернової угоди, за якою де-факто було знято російську блокаду українських портів на Чорному морі, рф неодноразово завдавала ударів по українських річкових портах, розташованих на Дунаї.

"Ви не можете розраховувати на один вид транспорту, тому що це робить вас уразливими, як ми бачили після атак на дунайські порти України. Потрібні вантажівки, поїзди та баржі", - сказав Панайт.