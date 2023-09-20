Матеріали:
Теми:

Румунський порт Констанца майже удвічі збільшить перевалку українського зерна – Reuters

20 вересня 2023, 17:25
Румунський порт Констанца майже удвічі збільшить перевалку українського зерна – Reuters
Фото: РБК-Україна
У серпні через Констанцу пройшло близько 2,7 млн тонн українського зерна.

Румунські оператори в порту Констанца інвестують у розбудову інфраструктури, щоб збільшити потужності з перевалки зерна до 4 млн тонн щомісяця.

Про це повідомляє Reuters.

Після вторгнення рф минулого року Констанца стала найбільшим альтернативним експортним маршрутом Києва, куди зерно доставляється автомобільним, залізничним транспортом чи баржами через Дунай. Уряд Румунії заявив, що має намір подвоїти щомісячну пропускну спроможність українського зерна через порт Констанца до 4 млн тонн у найближчі місяці з практично нульового рівня до початку війни.

З липня, коли москва відмовилася від зернової угоди, за якою де-факто було знято російську блокаду українських портів на Чорному морі, рф неодноразово завдавала ударів по українських річкових портах, розташованих на Дунаї.

"Ви не можете розраховувати на один вид транспорту, тому що це робить вас уразливими, як ми бачили після атак на дунайські порти України. Потрібні вантажівки, поїзди та баржі", - сказав Панайт.

Румуніяпортвійна в Україніросія окупантизерно агро

Останні матеріали

Польська партія
Політика
Польська партія "Право і справедливість" бореться за голоси фермерів, розпалюючи антиукраїнські настрої – Міхал Шульджинський
20 вересня 2023, 12:00
росіяни масово втрачають досвідчені підрозділи, а їхня заміна на
Політика
росіяни масово втрачають досвідчені підрозділи, а їхня заміна на "чмобіків" веде до катастрофи – Том Купер
20 вересня 2023, 10:20
Ілону Маску подобається думати, що він врятував нас від Армагеддону. Але він лише наблизив його – Тімоті Снайдер
Політика
Ілону Маску подобається думати, що він врятував нас від Армагеддону. Але він лише наблизив його – Тімоті Снайдер
19 вересня 2023, 16:40
Закулісна
Політика
Закулісна "бондіана". Поки Британія ловить шпигунів, ті вже "захопили" Австрію – Едвард Лукас
Переклад iPress – 19 вересня 2023, 13:45
Попри сповільнення українського контрнаступу. Резерви ВДВ на півдні зазнають не менших втрат – Дональд Гілл
Cуспільство
Попри сповільнення українського контрнаступу. Резерви ВДВ на півдні зазнають не менших втрат – Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 вересня 2023, 09:21
Пропагандони росіянам:
Політика
Пропагандони росіянам: "Треба бути схожими на північних корейців" – Джулія Девіс
Переклад iPress – 18 вересня 2023, 16:45
Україна виграє морську війну без жодного великого корабля – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна виграє морську війну без жодного великого корабля – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 вересня 2023, 14:30
Святі, громи і блискавки. Стратегічна бомбардувальна кампанія СБУ і ППО Криму. Частина 4 – Том Купер
Політика
Святі, громи і блискавки. Стратегічна бомбардувальна кампанія СБУ і ППО Криму. Частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 18 вересня 2023, 09:55
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється