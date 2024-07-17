​Румунський порт Констанца відкриє додаткову якірну стоянку для українського зерна

Наразі флот УДП знову повертається до перевезень зерна з українських портів до Констанци.

Румунія збирається у вересні відкрити додаткову якірну стоянку в Констанці для експорту українського зерна.

Про це повідомив генеральний директор Українського Дунайського пароплавства Дмитро Москаленко.

Він зазначив, що минулого року саме УДП було одним з ініціаторів створення якірної стоянки у Констанці. Потужності терміналів порту не вистачало для перевалки зернового потоку з України. На той час в порту перебувало до 600 барж з зерном, очікування на вивантаження могло тривати 30-40 днів.

Наразі флот УДП знову повертається до перевезень зерна з українських портів до Констанци. Поява якірної стоянки це можливість посилити конкурентні переваги дунайського напряму експорту.