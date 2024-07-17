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​Румунський порт Констанца відкриє додаткову якірну стоянку для українського зерна

17 липня 2024, 11:51
​Румунський порт Констанца відкриє додаткову якірну стоянку для українського зерна
Наразі флот УДП знову повертається до перевезень зерна з українських портів до Констанци.
Румунія збирається у вересні відкрити додаткову якірну стоянку в Констанці для експорту українського зерна.
 
Про це повідомив генеральний директор Українського Дунайського пароплавства Дмитро Москаленко.
 
Він зазначив, що минулого року саме УДП було одним з ініціаторів створення якірної стоянки у Констанці. Потужності терміналів порту не вистачало для перевалки зернового потоку з України. На той час в порту перебувало до 600 барж з зерном, очікування на вивантаження могло тривати 30-40 днів.
 
Наразі флот УДП знову повертається до перевезень зерна з українських портів до Констанци. Поява якірної стоянки це можливість посилити конкурентні переваги дунайського напряму експорту.
 
"Тепер очікуємо на умови", - зазначив Москаленко.
 
Він наголосив, що експорт українських зернових через Дунай збережеться лише у випадку здешевлення усіх складових логістичного ланцюгу. Порівняно з минулим роком ставки фрахту на річкові перевезення з України в Румунію знизились втричі. 
 
"Працюємо над зменшенням тарифу на залізничні перевезення до Ізмаїлу. Слово за румунськими партнерами. Проєкт стоянки буде успішним, якщо суттєво скоротити витрати на обробку вантажу. Наша спільна задача, щоб зерновий експорт через Дунай витримував конкуренцію з Одеськими портами. Це єдина можливість зберегти зацікавленість бізнесу", - додав Москаленко.

 

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