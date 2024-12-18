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CУСПІЛЬСТВО

Руйнівний циклон змусив Макрона відкласти участь у саміті ЄС

18 грудня 2024, 16:36
Руйнівний циклон змусив Макрона відкласти участь у саміті ЄС
Макрон. Париж
Тропічний циклон накрив Майотту на вихідних, завдавши значної шкоди.

Президент Франції Еммануель Макрон не буде присутній на засіданні Ради ЄС у четвер, 19 грудня, у Брюсселі, оскільки вирушає на Майотту — французьку заморську територію в Індійському океані, яка долає наслідки руйнівного тропічного циклону.

Про це повідомляє Politico.

Макрона на засіданні Ради ЄС представлятиме німецький колега — канцлер Олаф Шольц, “відповідно до усталеної практики між Францією та Німеччиною”, йдеться в заяві Парижа. У середу, 18 грудня, ввечері він візьме участь у саміті ЄС-Західні Балкани у Брюсселі, додається в повідомленні.

Тропічний циклон “Чідо” накрив на Майотту в суботу, 14 грудня, завдавши значної шкоди. Станом на вечір вівторка, 17 грудня, офіційно встановлена кількість жертв становила 22 загиблих і 1 373 поранених. Однак місцева влада попереджає, що кількість жертв може бути значно більшою.

Встановлення точної кількості жертв ускладнює проживання на острові великої кількості нелегальних мігрантів, а також переважно мусульманська традиція ховати померлих протягом 24 годин. Циклон також вплинув на комунікаційні можливості: за повідомленнями місцевих ЗМІ, телекомунікаційна мережа була недоступна на 80% території — це ще більше ускладнило оцінку ситуації.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила солідарність із жителями Майотти, заявивши про готовність координувати допомогу з Європи. Майотта зіштовхнулася з нестачею води, їжі та палива.

ФранціяЕмануель Макронсаміт ЄС

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