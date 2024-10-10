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Руйнівний ураган "Мілтон" накрив Флориду: є перші жертви

10 жовтня 2024, 11:12
Руйнівний ураган
"Мілтон" спровокував вже 19 торнадо.

Ураган "Мілтон", через який перенесли "Рамштайн", обрушився на Флориду зі швидкістю 177 кілометрів на годину.

Про це інформує агентство Reuters.

Уряд США повідомив про щонайменше 2-х загиблих та 5-х поранених людей і пошкодження десятків будинків внаслідок стихії.

У Флориді внаслідок урагану без світла залишились майже 2 млн будинків і підприємств. 

Також відомо, що "Мілтон" спровокував близько 19 торнадо.

Ураган досяг землі близько 20:30 за східним часом США d середу як ураган третьої категорії з максимальними стійкими вітрами в 195 км/год у районі Сієста Кі, повідомив Національний центр ураганів США.

У відомстві додали, що поблизу затоки Тампа, включно з містами Тампа, Санкт-Петербург і Клірвотер, діє надзвичайна ситуація, пов'язана з повенями. У середу в Санкт-Петербурзі вже випало 422 мм опадів.

Пізніше швидкість вітру знизилася до 165 км/год, знизивши рівень урагану "Мілтон" до 2-ї категорії, який досі вважається надзвичайно небезпечним. 

Око урагану було за 120 км на північний захід від Орландо в центрі штату. 

Епіцентр шторму пройшов через Сієста-Кі, розташований недалеко від Сарасоти, за 100 км на південь від мегаполісу Тампа-Бей, де проживало більше 3 мільйонів людей. 

Щонайменше двоє людей загинули в будинку для літніх людей після ймовірного торнадо у Форт-Пірсі на східному узбережжі Флориди, повідомляє NBC News із посиланням на шерифа округу Сент-Люсі Кіта Пірсона.

За даними Пірсона, в окрузі, який охопили близько 17 торнадо, зруйновано 100 будинків. 

Протягом доби шторм має перетнути півострів Флорида і в четвер вийти в Атлантику, зберігаючи силу урагану. 

Пройшовши Флориду, він ослабне в західній частині Атлантичного океану, ймовірно, ослабне до штормової сили, але все одно становитиме небезпеку штормових нагонів на атлантичному узбережжі штату.

 
СШАураганФлоридаМілтон

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