Ryanair готується відновити рейси до України на тлі надій на припинення війни

О'Лірі зазначив, що компанія вже працює над планом запуску рейсів в Україну протягом чотирьох-шести тижнів після завершення конфлікту.

Найбільша авіакомпанія Європи, Ryanair, розглядає можливість відновлення польотів в Україну. Це планується на тлі зростаючих сподівань, що Дональд Трамп може допомогти завершити війну з росією.

Про це повідомив в інтерв'ю генерального директора авіакомпанії Майкла О'Лірі виданню The Telegraph.

О'Лірі зазначив, що компанія вже працює над планом запуску рейсів в Україну протягом чотирьох-шести тижнів після завершення конфлікту. Це відбувається на фоні закликів президента США до припинення вогню.

"Я дуже сподіваюся, що це станеться цього року. Сподіваюся, що Трамп зможе швидко вирішити питання з незаконним вторгненням росії в Україну", — сказав він.

Після вступу на посаду Трамп оголосив про можливість введення нових мит і санкцій проти росії, якщо владімір путін не припинить "безглузду війну". У Truth Social він написав: "Ми можемо вирішити це легко або важко — і легкий шлях завжди кращий".

Основною перешкодою для запуску польотів Ryanair є потреба в офіційному припиненні бойових дій для виконання вимог Європейського агентства з безпеки польотів (EASA). О'Лірі підкреслив, що авіація не зможе працювати, поки не буде забезпечена безпека від ракетних атак.

Ryanair планує відновити польоти до України після того, як до початку війни вона була другим за величиною авіаперевізником в країні. О'Лірі зазначив, що компанія має чудову репутацію в пострадянських країнах, порівнюючи її з популярними американськими брендами, такими як McDonald's.

Київ і Львів готові до відновлення польотів, інфраструктура аеропортів поступово запускається. Проте відновлення руху поїздів до Одеси може зайняти більше часу через масштаби збитків на сході та півдні країни, де багато транспортних вузлів були знищені.

Раніше О'Лірі відвідав Україну, де зустрівся з міністром інфраструктури та виклав план відновлення повітряного транспорту. Він наголосив, що 10-годинна подорож залізницею з Польщі є "болісною" і не є практичним способом повернення додому для мільйонів українців. О'Лірі додав, що відновлення рейсів стане важливим кроком у відновленні економіки та підтримці зв'язків між країнами.