Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Ryanair готується відновити рейси до України на тлі надій на припинення війни

04 лютого 2025, 14:53
Ryanair готується відновити рейси до України на тлі надій на припинення війни
Фото: flugzeuge.de
О'Лірі зазначив, що компанія вже працює над планом запуску рейсів в Україну протягом чотирьох-шести тижнів після завершення конфлікту.

Найбільша авіакомпанія Європи, Ryanair, розглядає можливість відновлення польотів в Україну. Це планується на тлі зростаючих сподівань, що Дональд Трамп може допомогти завершити війну з росією.

Про це повідомив в інтерв'ю генерального директора авіакомпанії Майкла О'Лірі виданню The Telegraph.

О'Лірі зазначив, що компанія вже працює над планом запуску рейсів в Україну протягом чотирьох-шести тижнів після завершення конфлікту. Це відбувається на фоні закликів президента США до припинення вогню.

"Я дуже сподіваюся, що це станеться цього року. Сподіваюся, що Трамп зможе швидко вирішити питання з незаконним вторгненням росії в Україну", — сказав він.

Після вступу на посаду Трамп оголосив про можливість введення нових мит і санкцій проти росії, якщо владімір путін не припинить "безглузду війну". У Truth Social він написав: "Ми можемо вирішити це легко або важко — і легкий шлях завжди кращий".

Основною перешкодою для запуску польотів Ryanair є потреба в офіційному припиненні бойових дій для виконання вимог Європейського агентства з безпеки польотів (EASA). О'Лірі підкреслив, що авіація не зможе працювати, поки не буде забезпечена безпека від ракетних атак.

Ryanair планує відновити польоти до України після того, як до початку війни вона була другим за величиною авіаперевізником в країні. О'Лірі зазначив, що компанія має чудову репутацію в пострадянських країнах, порівнюючи її з популярними американськими брендами, такими як McDonald's.

Київ і Львів готові до відновлення польотів, інфраструктура аеропортів поступово запускається. Проте відновлення руху поїздів до Одеси може зайняти більше часу через масштаби збитків на сході та півдні країни, де багато транспортних вузлів були знищені.

Раніше О'Лірі відвідав Україну, де зустрівся з міністром інфраструктури та виклав план відновлення повітряного транспорту. Він наголосив, що 10-годинна подорож залізницею з Польщі є "болісною" і не є практичним способом повернення додому для мільйонів українців. О'Лірі додав, що відновлення рейсів стане важливим кроком у відновленні економіки та підтримці зв'язків між країнами.

війнаRyanAirавіасполученння

Останні матеріали

Кожен президент має власну зовнішню політику. У Трампа таких п'ять – Хел Брендс
Політика
Кожен президент має власну зовнішню політику. У Трампа таких п'ять – Хел Брендс
Переклад iPress – 04 лютого 2025, 15:07
Політика
"Зробити або зламати". Без доступу до рідкоземельних елементів безпека Європи опинилася б під серйозною загрозою – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 04 лютого 2025, 12:33
росіяни втратили запал наступів у Курській області та біля Покровська. Тим часом практику
Політика
росіяни втратили запал наступів у Курській області та біля Покровська. Тим часом практику "ні кроку назад" не припинено – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 03 лютого 2025, 21:36
Логіка руйнування США олігархами. Як їй протистояти – Тімоті Снайдер
Політика
Логіка руйнування США олігархами. Як їй протистояти – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 03 лютого 2025, 16:28
Перетворення на
Бізнес & Фінанси
Перетворення на "самотню Америку". Ціна, яку заплатить Америка за тарифи Трампа – Девід Фрум
Переклад iPress – 03 лютого 2025, 12:30
Невтішні новини. Адміністрація Трампа заговорила
Політика
Невтішні новини. Адміністрація Трампа заговорила "московськими" тезами – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 лютого 2025, 09:01
Війна росії проти Заходу вже триває. Її складові та наслідки – Олександр Данилюк
Політика
Війна росії проти Заходу вже триває. Її складові та наслідки – Олександр Данилюк
Переклад iPress – 31 січня 2025, 08:25
Гарантії безпеки для України. Чи стримають росію європейські багатонаціональні сили? – Лоуренс Фрідман
Політика
Гарантії безпеки для України. Чи стримають росію європейські багатонаціональні сили? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 січня 2025, 23:35
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється