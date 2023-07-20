Ryanair інвестує $3 млрд у відновлення українського ринку авіаперевезень

Компанія оголосила про післявоєнний план розвитку в Україні на $3 млрд із 30 літаками і 10 млн пасажирів на рік.

Ірландська компанія Ryanair оголосила про зобов'язання відновити польоти до та з України за низькими тарифами протягом 8 тижнів після відкриття повітряного простору.

Також в планах розмістити в Києві, Львові і Одесі до 30 нових Boeing 737 MAX вартістю понад $3 млрд.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ryanair була другою за величиною авіакомпанією України до незаконного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Щойно небо над Україною буде знову відкрито для комерційної авіації, Ryanair повернеться в Україну, з'єднавши основні аеропорти України з більш ніж 20 столицями ЄС", - йдеться в матеріалі.

За словами виконавчого директора авіакомпанії Майкла О'Лірі, після бойових дій, щойно Європейське агентство безпеки авіації оголосить про безпеку польотів з та до України, авіакомпанія готова здійснювати до 600 рейсів на тиждень.

Також Ryanair планує відкрити щоденні рейси між Києвом, Львовом та Одесою, щойно аеропорти будуть готові до цього.

Виконавчий директор Ryanair нагадав, що до війни авіакомпанія обслуговувала аеропорти в Харкові і Херсоні і має намір повернутися до них так скоро, як буде відновлено їхню інфраструктуру після воєнних дій.

В перші 12 місяців після початку роботи авіакомпанія планує вийти на більш ніж 5 млн пасажиромісць та наростити до 10 млн пасажиромісць протягом 5-ти років.

"Найшвидший спосіб перебудувати і відновити українську економіку - це дешеві авіаперельоти. Ryanair має намір інвестувати значні кошти в Україну, очоливши процес відновлення авіації. Зокрема, інвестує до $3 млрд, розмістивши до 30 нових літаків Boeing MAX у трьох основних аеропортах України в Києві, Львові та Одесі", - сказав О'Лірі.

Ryanair працевлаштував сотні українських пілотів, працівників екіпажу та IT-фахівців і готові створити тисячі нових робочих місць для українців в авіації одразу ж після завершення війни.

"Україна - країна з 40-мільйонним населенням, багато з яких опинилися розкиданими по всій Європі внаслідок незаконного вторгнення Росії. Ми з нетерпінням очікуємо можливості возз'єднати ці сім'ї, за допомогою доступних тарифів Ryanair, щойно це буде безпечним. Низькі тарифи Ryanair матимуть вирішальне значення для відновлення економіки України", - додав О'Лірі.

Під час свого візиту до Києва виконавчий директор Ryanair провів зустріч із віцепрем'єром - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександром Кубраковим та з представниками аеропортів Києва, Львова та Одеси.