Ryanair скасовує 220 рейсів внаслідок страйку у Франції

Це зачепить майже 40 тисяч пасажирів.

Авіакомпанія-лоукостер Ryanair повідомила, що скасовує 220 рейсів у травневі вихідні через страйки диспетчерів повітряного руху у Франції.

Про це пише The Irish Times.

"Французька влада повідомила нам, що ми повинні скасувати 220 рейсів, більшість з яких летять над Францією", - повідомив виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі

Він розкритикував наслідки тривалих страйків співробітників французького аеропорту як "абсолютно неприйнятні". За його словами в інших країнах, таких як Італія та Греція, транзитні польоти над країною були захищені під час страйків.

"Несправедливо, що рейси з Великої Британії до Іспанії або з Італії до Португалії скасовуються просто тому, що група французьких підрозділів управління повітряним рухом хоче оголосити страйк. Ми поважаємо їхнє право на страйк, але якщо вони хочуть страйкувати, скасуйте французькі рейси", — сказав він.

Нагадаємо, у Франції 1 травня очікується новий масштабний страйк проти пенсійної реформи.