Ryanair скасовує 220 рейсів внаслідок страйку у Франції
Авіакомпанія-лоукостер Ryanair повідомила, що скасовує 220 рейсів у травневі вихідні через страйки диспетчерів повітряного руху у Франції.
Про це пише The Irish Times.
"Французька влада повідомила нам, що ми повинні скасувати 220 рейсів, більшість з яких летять над Францією", - повідомив виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі
Він розкритикував наслідки тривалих страйків співробітників французького аеропорту як "абсолютно неприйнятні". За його словами в інших країнах, таких як Італія та Греція, транзитні польоти над країною були захищені під час страйків.
"Несправедливо, що рейси з Великої Британії до Іспанії або з Італії до Португалії скасовуються просто тому, що група французьких підрозділів управління повітряним рухом хоче оголосити страйк. Ми поважаємо їхнє право на страйк, але якщо вони хочуть страйкувати, скасуйте французькі рейси", — сказав він.
Нагадаємо, у Франції 1 травня очікується новий масштабний страйк проти пенсійної реформи.