Ryanair та Wizz Air збільшили вартість провезення багажу
Перевезення невеликої сумки в багажному відсіку на рейсах Ryanair коштуватиме 10 євро при оформленні під час покупки авіаквитка (раніше було 8 євро) і 12 євро в наступні рази (раніше було 10 євро), повідомляє avianews.com.
Мінімальний збір за перевезення багажу у Wizz Air зріс з 7 до 9 євро. Тепер перевезення валізи до 10 кг як багажу коштує від 9 до 24 євро в низький сезон і від 12 до 27 євро в високий сезон.
Також компанії змінили ціни на оплату пріоритетною посадки, яка дозволяє брати в салон літака два предмети ручної поклажі. У Ryanair ця послуга коштує від 10 до 12 євро (раніше було 8-10 євро), а в Wizz Air — від 5 до 17 євро (раніше було 5-15 євро).
Нагадаємо, у перші шість місяців 2019 року низка лоукостів планують запустити рейси з України у понад 20 європейських міст. Нові рейси запланували сім авіакомпаній.
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