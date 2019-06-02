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Ryanair та Wizz Air збільшили вартість провезення багажу

Також компанії змінили ціни на оплату пріоритетною посадки
Компанії-лоукостери Ryanair та Wizz Air збільшили збір за провезення малого багажу вагою до 10 кг, який ввели після зміни правил перевезення ручної поклажі.
Ryanair та Wizz Air збільшили вартість провезення багажу Фото: EPA

Перевезення невеликої сумки в багажному відсіку на рейсах Ryanair коштуватиме 10 євро при оформленні під час покупки авіаквитка (раніше було 8 євро) і 12 євро в наступні рази (раніше було 10 євро), повідомляє avianews.com.

Мінімальний збір за перевезення багажу у Wizz Air зріс з 7 до 9 євро. Тепер перевезення валізи до 10 кг як багажу коштує від 9 до 24 євро в низький сезон і від 12 до 27 євро в високий сезон.

Також компанії змінили ціни на оплату пріоритетною посадки, яка дозволяє брати в салон літака два предмети ручної поклажі. У Ryanair ця послуга коштує від 10 до 12 євро (раніше було 8-10 євро), а в Wizz Air — від 5 до 17 євро (раніше було 5-15 євро).

Нагадаємо, у перші шість місяців 2019 року низка лоукостів планують запустити рейси з України у понад 20 європейських міст. Нові рейси запланували сім авіакомпаній.

 
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06 02 2019 11:19
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