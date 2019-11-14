БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНайбільший лоукост-авіаперевізник Європи компанія Ryanair (Ірландія) має намір відкрити рейс з Херсона в Катовіце (Польща) з січня 2020 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ryanair запустить із січня рейс "Херсон - Катовіце"
Рейс буде виконуватися двічі на тиждень
Фото: EPA
Про це йдеться в повідомленні авіакомпанії, пердає LB.ua.
"Ryanair сьогодні (14 листопада) оголосив про новий маршрут з Херсона в Катовіце, Польща", - йдеться в повідомленні.
Рейс буде виконуватися двічі на тиждень. Також цей маршрут буде продовжено в березні 2020 року в рамках льотної навігації-2020.
Раніше Ryanair оголосив про запуск рейсів із Херсона в Краків і Відень.
Нагадаємо, Ryanair щодня здійснює понад 2,4 тис. перельотів в/з 200 аеропортів, розташованих у 37 країнах. У минулому фінансовому році компанія перевезла 130,3 млн осіб. Її парк налічує 460 літаків Boeing-737.
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