Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Рятувальники гасять 18 пожеж у семи областях України – ДСНС

23 вересня 2024, 16:35
Рятувальники гасять 18 пожеж у семи областях України – ДСНС
Фото: dsns.gov.ua
Від початку 2024 року зафіксовано понад 46 тисяч пожеж в екосистемах України.
В Україні триває гасіння вісімнадцяти пожеж у семи областях. Зокрема, вогонь охопив Полтавську, Чернігівську, Київську, Харківську, Донецьку, Рівненську і Сумську області.
 
Про це розповів пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий під час брифінгу, пише "Укрінформ"
 
"В Україні наразі триває гасіння 18 масштабних пожеж. Зокрема це - пожежі у екосистемах, це і відкриті території, суха трава, чагарники, сухостій, торфяні пожежі, які дуже важко і довго ліквідовуються, і також це - лісові пожежі, здебільшого - лісова підстилка. Усе це горить на площі понад 1300 гектарів. Зафіксовані такі масштабні пожежі у 7 областях України", — заявив Хорунжий.
 
Для ліквідації пожеж у цих областях сконцентровано понад 1300 вогнеборців ДСНС і працює понад 300 одиниць техніки рятувальної служби.
 
На Полтавщині триває гасіння 5 пожеж, загальна площа яких становить 28 гектарів. Горять підстилка, торфовища, суха трава разом із чагарниками. Триває гасіння цих пожеж. У полтавському представництві ДП "Ліси України" загорілася лісова підстилка і пожежа швидко поширилася на площу 720 гектарів. Зараз цю пожежа локалізували, спостерігається тління чагарників і пеньків. Унаслідок цієї пожежі було пошкоджено 26 приватних будинків та 24 господарчі споруди.
 
На Донеччині зараз триває 1 пожежа на загальній площі 800 гектарів. Наразі вона локалізована.
 
На Київщині тривають 3 пожежі на загальній площі понад 13 гектарів. Хорунжий висловив думку, що якщо вітер зміниться і не буде пожежі з півночі, то до Києва наслідки цих загорянь у вигляді диму не дійдуть.
 
У Рівненській області було зафіксовано 3 пожежі на загальній площі 75 гектарів. Зокрема, це йдуть пожежі сухої трави, чагарників.
 
У Сумській області є 2 пожежі на загальній площі біля 20 гектарів. Загрози населеним пунктам немає, іде гасіння торфу.
 
На Харківщині зафіксували 2 пожежі на загальній площі 190 гектарів — це село Малинівка Чугуївського району. Наразі там іде гасіння лісової підстилки.
 
У Чернігівській області було зафіксовано 2 пожежі на загальній площі понад 190 гектарів.
 
Відповідаючи на запитання, що ускладнює процес гасіння цих пожеж для вогнеборців, представник ДСНС пояснив, що одним із цих факторів є безводні ділянки.
 
"Дуже довго не було сильних опадів, і там, де часто працює ДСНС, часто доводиться на великих відстанях підвозити або подавати через потужні пожежно-насосні станції воду на велику відстань. Другий фактор — це замінування територій, особливо це стосується прифронтових ділянок або деокупованих територій. Третє - це обстріли наших рятувальників", — додає він.
 
Всього з початку 2024 року зафіксовано понад 46 тисяч пожеж в екосистемах України. Із зафіксованої кількості пожеж в екосистемах 4800 виникли внаслідок бойових дій.

 

ДСНСрятувальникивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Зеленський має план, що змінює правила гри, аби досягти миру. Щоб він спрацював, Байден повинен його швидко підтримати – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Зеленський має план, що змінює правила гри, аби досягти миру. Щоб він спрацював, Байден повинен його швидко підтримати – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 вересня 2024, 15:34
Три вибухи в росії. Нещодавні атаки українців по російських складах мають припинити дебати – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Три вибухи в росії. Нещодавні атаки українців по російських складах мають припинити дебати – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 вересня 2024, 12:50
росіянам не вистачає сил ані на контрнаступ у Курській області. Ані для стримування українських військ – Том Купер
Cуспільство
росіянам не вистачає сил ані на контрнаступ у Курській області. Ані для стримування українських військ – Том Купер
Переклад iPress – 23 вересня 2024, 08:09
Чи працює наступ України? Цілком можливо – Даг Лівермор
Політика
Чи працює наступ України? Цілком можливо – Даг Лівермор
Переклад iPress – 20 вересня 2024, 16:24
Гібрідна війна росії проти Заходу. Витік файлів та фейків путінської фабрики тролів – VSquare
Політика
Гібрідна війна росії проти Заходу. Витік файлів та фейків путінської фабрики тролів – VSquare
Переклад iPress – 20 вересня 2024, 12:38
Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Політика
Стратегічна перемога Ізраїлю. Яке послання отримали Сполучені Штати – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 15:39
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Політика
Україні потрібно отримати допомогу США до виборів. Гарріс з цього приводу не більш виразна за Байдена – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 12:12
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через
Політика
Перехопити ініціативу. Час змусити росію турбуватися через "червоні лінії" в Україні – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 19 вересня 2024, 08:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється