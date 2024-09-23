Рятувальники гасять 18 пожеж у семи областях України – ДСНС

Від початку 2024 року зафіксовано понад 46 тисяч пожеж в екосистемах України.

В Україні триває гасіння вісімнадцяти пожеж у семи областях. Зокрема, вогонь охопив Полтавську, Чернігівську, Київську, Харківську, Донецьку, Рівненську і Сумську області.

Про це розповів пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий під час брифінгу, пише "Укрінформ"

"В Україні наразі триває гасіння 18 масштабних пожеж. Зокрема це - пожежі у екосистемах, це і відкриті території, суха трава, чагарники, сухостій, торфяні пожежі, які дуже важко і довго ліквідовуються, і також це - лісові пожежі, здебільшого - лісова підстилка. Усе це горить на площі понад 1300 гектарів. Зафіксовані такі масштабні пожежі у 7 областях України", — заявив Хорунжий.

Для ліквідації пожеж у цих областях сконцентровано понад 1300 вогнеборців ДСНС і працює понад 300 одиниць техніки рятувальної служби.