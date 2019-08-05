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Модернізовані вертольоти Н-225 Super Puma вже випробовують рятувальники і Нацгвардія

Поки що в україну транспортували три вертольоти з 55, один з них призначений для потреб ДСНС
Пілоти ДСНС та Національної гвардії України почали тренувальні польоти на модернізованих вертольотах Н-225 Super Puma.
Модернізовані вертольоти Н-225 Super Puma вже випробовують рятувальники і Нацгвардія Фото: president.gov.ua

"МВС України розвиває систему цивільної авіабезпеки у співпраці із французькою Airbus Helicopters. Почалися тренувальні польоти на модернізованих вертольотах Н-225 Super Puma пілотів ДСНС України та Національної гвардії України. Оголошено набір пілотів у Державну прикордонну службу України", - написав Директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко у Facebook, йдеться в "Укрінформ".

Шевченко зазначив, що ці пілоти літатимуть на нових легких однодвигунових Н-125, які надійдуть наступного вже року.

"А Національна поліція України теж у майбутньому отримає нові Н-145. Ви у безпеці, коли ми у небі", - уточнив Шевченко.

Нагадаємо, що 14 липня 2018 року МВС підписало контракт з Airbus Helicopters на закупівлю 55 вертольотів моделей H225, H145, Н125 для МВС. У грудні 2018 року надійшли два перші вертольоти за контрактом із французькою компанією Airbus Helicopters.

30 січня в Україну прибув третій вертоліт Airbus, призначений для потреб ДСНС.

Пізніше перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив, що в Україні до 2022 року заплановано розширення кількості місць чергувань авіації ДСНС і створення єдиної авіаційної системи, яка включатиме 55 вертольотів.

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08 05 2019 14:34
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