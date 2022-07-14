CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВід ракетного удару в будинку загинули 48 людей, у тому числі - 9-річний хлопчик. Ще 9 осіб вдалося врятувати.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рятувальники завершили розбір завалів багатоповерхівки у Часовому Яру
Пошукова операція тривала 5 днів, до неї було залучено 323 людини
Фото: Надзвичайні новини
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області
Наразі завершено 100% робіт із розчищення завалу, проведено розчищення та розбір понад 500 тонн зруйнованих елементів будинку. Всього рятувальники залучили до роботи 323 людини особового складу та 9 одиниць техніки.
Окупанти ввечері 9 липня обстріляли житлову багатоповерхівку з реактивних систем залпового вогню "Ураган". У будинку повністю знищені два під'їзди.
У Міноборони росії визнали, що обстріляли Часів Яр, проте стверджують, що знищили не цивільний об'єкт, а пункт дислокації бригади тероборони, внаслідок чого загинули "понад 300 націоналістів".
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14 07 2022 14:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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