Рятувальники зупинили розповсюдження вогню у Чорнобильській зоні

Рятувальники продовжують боротися із вогнем у Зоні відчуження та на Житомирщині, вогню стає дедалі менше.

Про це заявив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук на онлайн-брифінгу 23 квітня, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

“Завдяки заходам, що вживаються, кількість осередків горіння та їх площі у Зоні відчуження та у Житомирській області продовжують зменшуватись. Так, в Зоні відчуження на всіх трьох осередках розповсюдження пожеж немає. Сили й засоби працюють по периметру та в середині осередків, де це можливо”, - заявив він.

Демчук уточнив, що на Житомирщині рятувальники ліквідували два осередки вогню.

“У Житомирській області на сьогоднішній ранок ліквідовано два осередки поблизу сіл Бережесть та Гладковичі. Інші локалізовані осередки не становлять загрози, відкритого вогню там не спостерігається. Продовжується проливання пеньків та залишків деревини, а також створення мінералізованих смуг”, - додав він.

Як повідомляв "Укрінформ", у Чорнобильській зоні з 4 квітня триває ліквідація пожеж. Збитки попередньо оцінюються у десятки мільйонів гривень. Представники ДСНС неодноразово наголошували, що загрози для критично важливих об'єктів Зони відчуження немає.

На території Житомирської області пожежі гасять із 16 квітня. Вони охопили територію понад 4 тис. гектарів. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом знищення вогнем лісових масивів на території Овруцького району (ч. 1 ст. 245 КК України).

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