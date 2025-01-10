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ПОЛІТИКА

Рим підтвердив незмінну підтримку України в боротьбі з агресією

10 січня 2025, 13:57
Рим підтвердив незмінну підтримку України в боротьбі з агресією
Фото: instpres.univ.kiev.ua
Зеленський запросив Маттареллу відвідати Київ.

У п'ятницю, 10 січня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою в Римі. Маттарелла заявив своєму українському колезі, що Італія рішуче налаштована продовжувати підтримувати Україну, додавши, що це зобов'язання зумовлене дружбою, яка пов'язує обидві країни, а також повагою до правил міжнародної спільноти й безпекою всієї Європи.

Про це повідомляє ANSA.

"Я підтверджую рішучість Італії зберігати повну, незмінну та постійну підтримку України у боротьби проти агресії рф. Ми робимо це заради дружби, яка пов'язує Україну й Італію, ми робимо це заради поваги до правил міжнародного співтовариства, проти того, щоб за допомогою зброї нав'язували свою волю іншій державі. Ми робимо це заради безпеки всієї Європи", - заявив президент Італії.

За словами Зеленського, під час зустрічі обговорювалися такі теми, як зміцнення безпеки та підготовка до Конференції з відновлення України, яка відбудеться цього року в Римі, а також чутливе питання повернення додому українських дітей, викрадених росією. Український президент запросив Маттареллу відвідати Київ.

Зеленський увечері 9 січня прибув до Італії, де провів зустріч із премʼєр-міністеркою країни Джорджею Мелоні.

За словами Зеленського, серед ключових тем його переговорів з Мелоні були "зміцнення безпеки, реагування на глобальні події та підготовка до цьогорічної конференції з відновлення України, яка відбудеться в Римі".

"Глибоко вдячний Італії та італійському народу за їхню непохитну підтримку. Разом ми можемо наблизити справедливий мир і зміцнити наші колективні позиції", – додав президент.

Італіявійнапідтримка УкраїниВолодимир Зеленський

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