Рим викликав російського посла після звинувачень кремля на адресу президента Італії

У Римі розцінили такі дії як прояв ворожості.

кремль вніс президента Італії Серджо Маттареллу та інших італійських лідерів до "списку русофобів". У МЗС Італії заявили, що це є провокацією проти всієї країни.

Міністерство закордонних справ Італії 30 липня викликало російського посла в Римі Олексія Парамонова через появу в урядовому списку рф італійських політичних лідерів, висловлювання яких там назвали «русофобськими».

Про це повідомляє ANSA.

На сайті російського уряду нещодавно опублікували добірку цитат іноземних посадовців, які, на думку москви, є проявами ворожого ставлення до росії. До переліку увійшли представники таких країн, як США, Канада, держави Євросоюзу та НАТО.

Серед італійських фігурантів списку — президент Серджо Маттарелла, глава МЗС Антоніо Таяні та міністр оборони Гвідо Крозетто. росія звинувачує Маттареллу, зокрема, у висловлюваннях, де він порівняв мотивацію російського вторгнення в Україну з ідеологією, що передувала приходу до влади нацистів у Німеччині.

У Римі розцінили такі дії як прояв ворожості. Італійське МЗС наголосило, що включення президента до цього списку є провокацією не лише проти політичного керівництва, а й проти народу Італії.

Італійська прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні відреагувала на рішення кремлівської влади внести президента країни Серджо Маттарелли та інших представників державних інституцій до так званого списку "русофобів".

Як зазначає Мелоні, Італія твердо вирішила підтримати Україну в умовах жорстокої загарбницької війни, розв'язаної росією три роки тому, і продовжує надавати підтримку українському народу.

"Публікація Міністерством закордонних справ списку так званих "русофобів", звинувачених у "розпалюванні ненависті" до росії, є не більше ніж черговою пропагандистською операцією, спрямованою на відволікання уваги від серйозної відповідальності москви, про яку міжнародна спільнота добре поінформована", – підкреслено в заяві.

Під час виступу 5 лютого в університеті Екс-Марселя президент Італії Серджо Маттарелла порівняв російське вторгнення в Україну з подіями, що передували виникненню Третього Рейху, згадавши про деспотичні режими, які призвели до агресивних війн. На це різко відреагувала речниця МЗС рф Марія Захарова, заявивши, що такі слова не залишаться без наслідків.