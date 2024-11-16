Рютте хоче згуртувати НАТО та США, передаючи Європі послання Трампа–Business Insider
16 листопада 2024, 15:27
Генсек НАТО вважає, що Європі та США потрібно об'єднатися сильніше, ніж будь-коли.
Скептицизм нового президента США Дональда Трампа до НАТО може стати перепоною на шляху до протидії російській агресії. Проте генсек НАТО Марк Рютте вже має "чітке послання" для республіканця, яке дасть змогу поліпшити відносини між сторонами.
Про це пише Business Insider.
У виданні заявили, що призначення Рютте головою НАТО на початку 2024 року дало надію на поліпшення відносин між Альянсом і США. Він уже встиг завоювати репутацію "шептуна Трампа", передаючи Європі послання республіканця.
За словами аналітиків, Рютте розуміє, що Європі потрібно більше витрачати на оборону. На початку тижня він зустрівся у Варшаві з президентом Польщі Анджеєм Дудою і прем'єр-міністром Дональдом Туском, похваливши країну за рекордні витрати на оборону.
Польща другий рік поспіль лідирує в НАТО за витратами на оборону у відсотках від ВВП, підкреслили у виданні. У 2024 році країна виділила на оборону понад 4% свого економічного виробництва.
"Це ясний сигнал не тільки нашим супротивникам, а й США. Європа розуміє, що має робити більше для забезпечення нашої спільної безпеки. І це починається зі збільшення витрат і нарощування потенціалу", - сказав Рютте у Варшаві.
Аналітики вважають, що слова генсека НАТО є відповіддю на погрози Трампа під час свого першого терміну в Білому домі вивести США з Альянсу, якщо союзники не почнуть витрачати більше коштів на оборону, зазначили у виданні.
Крім того, під час візиту в Париж для зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном Рютте згадав війну в Україні. За його словами, вона становить загрозу й для США:
"росія, працюючи разом з Північною Кореєю, Іраном і Китаєм, загрожує не тільки Європі, вона загрожує миру і безпеці, так, тут, у Європі, але також в Індо-Тихоокеанському регіоні та в Північній Америці. Тому ми повинні згуртуватися - Європа, Північна Америка й наші глобальні партнери, щоб забезпечити безпеку й процвітання наших народів".