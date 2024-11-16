Рютте хоче згуртувати НАТО та США, передаючи Європі послання Трампа–Business Insider

Генсек НАТО вважає, що Європі та США потрібно об'єднатися сильніше, ніж будь-коли.

Скептицизм нового президента США Дональда Трампа до НАТО може стати перепоною на шляху до протидії російській агресії. Проте генсек НАТО Марк Рютте вже має "чітке послання" для республіканця, яке дасть змогу поліпшити відносини між сторонами.

Про це пише Business Insider.

У виданні заявили, що призначення Рютте головою НАТО на початку 2024 року дало надію на поліпшення відносин між Альянсом і США. Він уже встиг завоювати репутацію "шептуна Трампа", передаючи Європі послання республіканця.

За словами аналітиків, Рютте розуміє, що Європі потрібно більше витрачати на оборону. На початку тижня він зустрівся у Варшаві з президентом Польщі Анджеєм Дудою і прем'єр-міністром Дональдом Туском, похваливши країну за рекордні витрати на оборону.