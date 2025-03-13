Рютте намагається переконати Трампа в значенні НАТО для США – Politico

НАТО бореться за "актуальність" на тлі послаблення трансатлантичних зв'язків.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте спробує “довести” президенту США Дональду Трампу під час їхньої зустрічі в четвер, 13 березня, що Альянс “усе ще має значення”.

Про це пише Politico.

Як зазначає видання, Рютте “опинився на задньому сидінні”. Франція і Британія обговорюють оборонну співпрацю безпосередньо з Трампом. Разом із Польщею, Німеччиною та Італією вони формують окремі “силові групи”, щоб протистояти зменшенню підтримки України з боку Штатів.

"Справжній виклик для нього (Рютте - ред.) зараз - стати тим “шептуном” Трампа і переконатися, що президент Трамп і Америка залишаються відданими НАТО. Це його ключова робота зараз", - каже голова комітету з питань національної безпеки й оборони в литовському парламенті Гедрімас Єглінскас.

У "світовому порядку" Трампа гроші вирішують все. НАТО покладається на своїх членів у фінансуванні й озброєнні. Європейські країни намагаються пристосовувати до політики Трампа й напряму взаємодіють із головою Білого дому.

Рютте зустрінеться з Трампом у той час, коли роль США в НАТО може послабитися, а також на тлі "зближення" нової американської адміністрації з москвою.

"Альянс не помре, він просто перетвориться на щось інше", - сказав представник НАТО на умовах анонімності.

За словами колишнього посла Італії в НАТО Стефано Стефаніні, така ситуація — це “передвісник нового НАТО”.

"Адміністрація Трампа дуже схильна до укладання угод, тому ми працюємо над побудовою відносин на цих умовах. Ми підтримуємо дуже тісний зв'язок, аби переконатися, що вони знають про наші плани й потреби, і як це вписується у відносини", - сказав представник оборонного відомства однієї з країн НАТО, який нещодавно відвідував Вашингтон.

Питання про роль Рютте з'явилися в той час, коли Пентагон переглядає присутність американських військ у різних країнах, і Європа є одним з місць, де роль США може бути “скорочена”.

Деякі європейські чиновники, в тому числі майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, уже натякають на потребу створення ядерного щита на континенті, щоб зменшити безпекову залежність від США. Альянс почав переглядати свої оборонні плани на тлі ризику скорочення американських військових активів, потрібних для захисту Європи. Але без присутності 84 тисяч військовослужбовців США в Європі (кількість яких різко зросла після вторгнення рф в Україну) континентові буде важко захистити себе від нападу росії.

"Він (Рютте - ред.) у складному становищі. Йому потрібно сказати, що трансатлантичні відносини міцні, коли це не так", - каже колишній чиновник НАТО Джузеппе Спатафора.

Водночас, деякі близькі до Альянсу люди бачать у відході Рютте на другий план певну “стратегію”.

"Це в ДНК організації - не створювати хвиль. Ви хочете мати організацію, яка не буде надто гучною і не буде втягнута в повсякденну політичну боротьбу", - сказав один колишній посадовець НАТО.