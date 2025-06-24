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ПОЛІТИКА

НАТО будує "міст до України" – Рютте

24 червня 2025, 15:12
НАТО будує
За словами Рютте, союзники залишаються відданими курсу на членство України в НАТО.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що рішення, яке ухвалять лідери Альянсу на саміті в Гаазі, стане наступним етапом у розбудові "мосту" між Україною та НАТО.

Про це він повідомив під час зустрічі з президентом України в Гаазі.

За словами Рютте, союзники залишаються відданими курсу на членство України в НАТО, який було закріплено ще на Вашингтонському саміті минулого року. У підсумковому документі саміту в Гаазі очікується підтвердження цього шляху, зокрема через рішення фінансувати оборонні потреби України за рахунок витрат країн-членів Альянсу.

"Ми розбудовуємо міст [між Україною і НАТО], як і говорило Вашингтонське рішення", – підкреслив Рютте.

Під час виступу на Громадському форумі НАТО Марк Рютте також прокоментував зусилля з досягнення миру в Україні, зазначивши роль колишнього президента США Дональда Трампа. За словами генсека НАТО, саме Трамп розпочав діалог із російським диктатором владіміром путіним, чим зрушив процес із «глухого кута».

"Я хочу похвалити президента Трампа за вихід із глухого кута. Коли він прийшов до влади, він розпочав діалог із путіним, і я завжди вважав це вирішальним", — сказав він.

Рютте зазначив, що втручання Трампа не означає швидкої угоди, але створює умови для просування до реального миру. Водночас він критично висловився про попередні раунди переговорів між Україною та росією, які відбулися у Стамбулі.

"Я не кажу про ці перемовини, які зараз веде російський історик, повертаючись до подій тисячолітньої давнини. Це була несерйозна справа з боку росії", — наголосив генсек.

На його думку, справжні мирні переговори ще попереду, а до їх початку НАТО має забезпечити Україну всім необхідним для ефективного опору та зміцнення її позицій за столом перемовин.

НАТОМарк Рюттевійна в Україні

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