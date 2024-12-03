Рютте попередив Трампа про "жахливу загрозу" через мирний план щодо України – FT

На його думку, примус України до поганого мирного договору з рф посилить позиції Ірану та Китаю.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив Дональда Трампа, що США зіткнуться з "жахливою загрозою" з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї, якщо Україна буде змушена піти на поступки, щоб припинити війну з росією.

Про це він сказав в інтерв'ю для Financial Times.

Рютте наголосив, що Україні потрібна "хороша угода", і закликав США продовжувати військову підтримку. За його словами, примус України до невигідного миру лише призведе до того, що вороги Заходу "зрадіють" і почнуть планувати свої власні напади.

"Ми не можемо допустити ситуації, коли Кім Чен Ин і російський лідер, Сі Цзіньпін та Іран спільно радіють через те, що ми дійшли до угоди, яка не влаштовує Україну, тому що в довгостроковій перспективі це становитиме серйозну загрозу безпеці не лише для Європи, а й для США", - сказав Рютте.