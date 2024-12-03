Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Рютте попередив Трампа про "жахливу загрозу" через мирний план щодо України – FT

03 грудня 2024, 08:55
Рютте попередив Трампа про
На його думку, примус України до поганого мирного договору з рф посилить позиції Ірану та Китаю.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив Дональда Трампа, що США зіткнуться з "жахливою загрозою" з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї, якщо Україна буде змушена піти на поступки, щоб припинити війну з росією.
 
Про це він сказав в інтерв'ю для Financial Times.
 
Рютте наголосив, що Україні потрібна "хороша угода", і закликав США продовжувати військову підтримку. За його словами, примус України до невигідного миру лише призведе до того, що вороги Заходу "зрадіють" і почнуть планувати свої власні напади.
 
"Ми не можемо допустити ситуації, коли Кім Чен Ин і російський лідер, Сі Цзіньпін та Іран спільно радіють через те, що ми дійшли до угоди, яка не влаштовує Україну, тому що в довгостроковій перспективі це становитиме серйозну загрозу безпеці не лише для Європи, а й для США", - сказав Рютте.
 
Рютте додав, що між росією, Китаєм, Північною Кореєю та Іраном існують глибокі військові та економічні зв'язки, а взаємні постачання зброї та грошей підживлюють війни в Україні та на Близькому Сході.
 
"Той факт, що Іран, Північна Корея, Китай і росія так тісно співпрацюють один з одним означає, що ці різні частини світу, в яких відбуваються конфлікти та якими мають керувати політики, дедалі більше і більше з'єднуються. І є Сі Цзіньпін, який дуже уважно слідкує за тим, що з цього вийде", - зазначив він, явно посилаючись на побоювання, що якщо росії дозволять захопити значну частину України, лідер КНР може відчути себе сміливіше і застосувати силу проти Тайваню.
 
Він також додав, що посилення військової підтримки президента України Володимира Зеленського напередодні можливих мирних переговорів важливіше, ніж обговорення того, коли Україні може бути запропоновано членство в НАТО.
 
"Найголовніше зараз - переконатися, що, коли Зеленський вирішить почати мирні переговори, він зможе зробити це з позиції сили. Для мене це зараз пріоритет номер оди", - сказав Рютте. 

 

війна в Україніросія окупантиМарк Рютте

Останні матеріали

росіяни не мають успіхів в Курській області. Просування з великими втратами лише на стику південного і східного театру воєнних дій – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни не мають успіхів в Курській області. Просування з великими втратами лише на стику південного і східного театру воєнних дій – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 23:05
Сирійські повстанці нищать режим Асада в Сирії. кремль намагатиметься нашкребти сили, щоб не втратити Сирію – Том Купер
Політика
Сирійські повстанці нищать режим Асада в Сирії. кремль намагатиметься нашкребти сили, щоб не втратити Сирію – Том Купер
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 16:03
Технології
"Зоряні війни" та Україна. Військове застосування автономності та штучного інтелекту – Мік Раян
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 13:09
Україна в НАТО, а росія з окупованими територіями? Байдена слід притягнути до відповідальності – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Україна в НАТО, а росія з окупованими територіями? Байдена слід притягнути до відповідальності – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 02:41
Трамп доручив Україну Кіту Келлогу. На що очікувати від його призначення
Політика
Трамп доручив Україну Кіту Келлогу. На що очікувати від його призначення
29 листопада 2024, 15:38
Натисніть на
Політика
Натисніть на "Грузинську мрію". Віддати Грузію на поталу кремлю було б великою геополітичною помилкою – Atlantic Council
Переклад iPress – 29 листопада 2024, 11:44
Захід дав росії індульгенцію. російсько-українська повітряна війна за тиждень – Том Купер
Політика
Захід дав росії індульгенцію. російсько-українська повітряна війна за тиждень – Том Купер
Переклад iPress – 29 листопада 2024, 00:19
Чому румунці схиляються до колишніх фашистських гасел. Фермери та інші сім причин можливого успіху симпатика путіна в Румунії – Politico
Політика
Чому румунці схиляються до колишніх фашистських гасел. Фермери та інші сім причин можливого успіху симпатика путіна в Румунії – Politico
Переклад iPress – 28 листопада 2024, 15:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється