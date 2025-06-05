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Рютте пояснив, чому країнам НАТО потрібно збільшувати витрати на оборону

05 червня 2025, 21:33
Рютте пояснив, чому країнам НАТО потрібно збільшувати витрати на оборону
Фото: REUTERS
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонує план оборонних інвестицій у розмірі 5% ВВП на саміті Альянсу у Гаазі
Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Марк Рютте обґрунтував потребу збільшення витрат на оборону в країнах-членах НАТО.
 
Про це Рютте сказав на пресконференції за підсумками засідання міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі, присвяченому підготовці до саміту Альянсу, який відбудеться 24-25 червняв Гаазі. 
 
На його переконання, союзники розуміють важливість збільшення витрат на оборону, якщо зважати на загрозу з боку росії і посилення Китаю.
 
"Ми живемо в іншому світі. Ми живемо у більше небезпечному світі. Німецький глава обороникілька днів тому говорив, що до 2029 року росіяни можливо будуть здатними організувати успішну атаку на НАТО", - відзначив Рютте.
 
При цьому, за його словами, сьогодні країни Альянсу убезпеці, але якщо не будуть збільшувати витрати на оборону, то не будуть у безпеці у досяжному майбутньому.  
 
Як відзначив Рютте, необхідно узгодити новий планінвестування в оборону, аби забезпечити наявність достатніх ресурсів для стримування й оборони у цьому небезпечному світі. Над цим ведеться робота врамках підготовки до саміту НАТО в Гаазі. Рютте наголосив:
 
"Я запропоную загальний інвестиційний план, якийстановитиме 5% ВВП на оборонні інвестиції".
 
Зокрема, 3,5% ВВП спрямовуватимуться на основні оборонні витрати і 1,5% передбачатимуть витрати на інші витрати, пов’язані з обороною і безпекою, такі як інфраструктура та промисловість.
 
При цьому, у Рютте запитали, що він може казати тим людям, які радше воліли би витратити сотні мільярдів фунтів на школи, лікарні й дороги,а не озброєння.
 
Генеральний секретар НАТО відзначив, що в останні кілька років зміни у світі приголомшливі через загрозу з боку росії і її готовність "здійснити наступний крок" після усіх тих загроз, якіз’явилися у минулі роки, у тому числі після повномаштабного вторгнення до України у 2022 році. 
 
Рютте наголосив, що росіяни наразі у трьохмісячний період виробляютьтаку кількість основних видів боєприпасів, яку, для порівняння, у країнах Альянсу виробляють за рік. Рютте наголосив:
 
"Якщо ми не будемо діяти зараз, у наступні три роки буде усе добре, але ми повинні почати зараз, бо інакше, через 4-5 років будемо під загрозою".
НАТОвійна в Україніросія окупанти

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