Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Рютте провів першу розмову з міністром оборони США

29 січня 2025, 18:33
Рютте провів першу розмову з міністром оборони США
Він заявив, що чекає співпраці, щоб збільшувати витрати на оборону.
Генсек НАТО Марк Рютте провів першу телефонну розмову із міністром оборони США Пітом Хегсетом. Він очікує співпраці із Штатами, щоб збільшувати витрати на оборону. 
 
Про це він написав у соцмережі Х (Twitter). 
 
"Чудовий перший дзвінок із Пітом Хегсетом! Щоб стримувати та захищатися, ми маємо залишатися сильними, об’єднаними та готовими – і це те, що НАТО робить щодня", – зазначив очільник Альянсу. 
 
Він додав, що "з нетерпінням чекає" співпраці, щоб у подальшому збільшувати витрати на оборону та оборонне виробництво для "міцного альянсу".
НАТОвійна в УкраїніРюттеросія окупанти

Останні матеріали

Повідомлення з Давосу. Трамп – і симптом, і рушій нової геополітичної епохи – Фредерік Кемпе
Політика
Повідомлення з Давосу. Трамп – і симптом, і рушій нової геополітичної епохи – Фредерік Кемпе
Переклад iPress – 29 січня 2025, 16:41
Політика
"Сталися погані речі". Трамп досі не розуміє війну в Україні – Гаррі Каспаров
Переклад iPress – 29 січня 2025, 12:44
Більшість фронтів залишаються статичними. Тим часом Курська операція виправдала зусилля ЗСУ – Ендрю Таннер
Cуспільство
Більшість фронтів залишаються статичними. Тим часом Курська операція виправдала зусилля ЗСУ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 29 січня 2025, 08:08
Ілон Маск та технологічні гіганти завдають європейцям головного болю. Демократія зазнає тиску – Енн Епплбом
Політика
Ілон Маск та технологічні гіганти завдають європейцям головного болю. Демократія зазнає тиску – Енн Епплбом
Переклад iPress – 28 січня 2025, 16:09
Світом править некомпетентність. Україні та Заходу пощастило, що путінська система більш некомпетентна – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Світом править некомпетентність. Україні та Заходу пощастило, що путінська система більш некомпетентна – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 січня 2025, 12:30
Китай крокує до технологічної переваги. Що таке китайська система DeepSeek і чому вона лякає? – Bloomberg
Технології
Китай крокує до технологічної переваги. Що таке китайська система DeepSeek і чому вона лякає? – Bloomberg
Переклад iPress – 28 січня 2025, 01:06
Великі загрози повернулися. Чому Америка потребує перезавантаження національної безпеки – Ендрю Міхта
Політика
Великі загрози повернулися. Чому Америка потребує перезавантаження національної безпеки – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 27 січня 2025, 14:36
Першопричиною війни є путін. Яку частину його вимог про капітуляцію не розуміє Захід? – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Першопричиною війни є путін. Яку частину його вимог про капітуляцію не розуміє Захід? – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 27 січня 2025, 12:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється