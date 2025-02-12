Рютте пригрозив путіну нищівною реакцією у разі нападу рф на НАТО

Генсек НАТО порадив кремлівському диктатору навіть не думати про це.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте пригрозив путіну нищівною реакцією у разі нападу рф на Альянс.

Про це Рютте сказав під час пресконференції перед засіданням "Рамштайну".

"Якщо путін збереться напасти на НАТО, хай навіть не думає про це. Він програє. Реакція буде просто нищівною. Адже ми знаємо, наскільки потужним є оборонний потенціал НАТО", – заявив Рютте.

Нагадаємо, декілька місяців тому глава німецької розвідки заявив, що росія планує перевірити дієвість 5-ї статті НАТО. Якщо стаття 5 статуту НАТО не буде задіяна у відповідь на провокації РФ, то НАТО як оборонний альянс чекає провал - цю мету і переслідує рф, вважає Бруно Каль